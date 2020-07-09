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В Белоруссии задержали бывшего главу финмилиции
Бывший директор департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Анатолий Громович задержан в рамках так называемого "дела... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:41
президентская кампания в белоруссии
белгазпромбанк
виктор бабарико
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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президентская кампания в белоруссии, белгазпромбанк, виктор бабарико, белоруссия, в мире

В Белоруссии задержали бывшего главу финмилиции

15:41 09.07.2020
383
© Flickr / Chris PriceМинск
Минск
© Flickr / Chris Price
Минск. Архивное фото
МИНСК, 9 июл - РИА Новости. Бывший директор департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Анатолий Громович задержан в рамках так называемого "дела Белгазпромбанка", сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе КГК.
"Подтверждаем такое задержание", - сказал представитель пресс-службы, комментируя информацию в местных Telegram-каналах о задержании Громовича в рамках "дела Белгазпромбанка".
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Громович возглавлял департамент финрасследований КГК с 2002 по 2006 годы. В 2009 году он уже задерживался в рамках дела о коррупции в таможенных органах, но был признан невиновным наряду с другими фигурантами ввиду недоказанности совершения ими преступления. В последнее время Громович работал в банковской сфере.
В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который в течение 20 лет возглавлял баллотирующийся в президенты Виктор Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ.
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Бабарико-старший обвиняется в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. Бабарико-младшему предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. В президентской гонке в настоящее время участвуют семь человек, 14 июля станет известно, кого из них ЦИК страны зарегистрирует в качестве кандидатов в президенты.
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