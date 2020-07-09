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Вывозной рейс из Казахстана прибыл в Новосибирск
Двадцать девять человек в четверг прибыли в Новосибирск из Алма-Аты вывозным рейсом авиакомпании S7 Airlines, следует из данных онлайн-табло новосибирского... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:32
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РИА Новости
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толмачево (аэропорт), s7 airlines, москва, красноярский край, шереметьево (аэропорт), алтайский край

Вывозной рейс из Казахстана прибыл в Новосибирск

15:32 09.07.2020
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© РИА Новости / Андрей СтанавовШасси пассажирского самолета
Шасси пассажирского самолета
© РИА Новости / Андрей Станавов
Шасси пассажирского самолета. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 9 июл - РИА Новости. Двадцать девять человек в четверг прибыли в Новосибирск из Алма-Аты вывозным рейсом авиакомпании S7 Airlines, следует из данных онлайн-табло новосибирского международного аэропорта "Толмачево".
Ранее в пресс-службе посольства России в Казахстане РИА Новости сообщили, что этим рейсом вылетели 29 человек, среди них один гражданин Казахстана с видом на жительство в РФ.
Согласно данным аэропорта, самолет сел в Новосибирске в 18.34 местного времени (14.34 мск).
Согласно информации на сайте генерального консульства России в Алма-Ате, регистрация на рейс осуществлялась на сайте gosuslugi.ru. На рейс были допущены только жители Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской, Омской областей, Алтайского края, республики Алтай, Красноярского края, Тувы и Хакасии.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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