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ГД поддержала проект об уголовном наказании за подкуп третейских судей
Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за подкуп третейских судей. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:30
совет федерации рф
единая россия
андрей турчак
политика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
совет федерации рф, единая россия, андрей турчак, политика

ГД поддержала проект об уголовном наказании за подкуп третейских судей

15:30 09.07.2020
91
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за подкуп третейских судей.
Авторами инициативы стала группа депутатов от "Единой России", а также вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Изменения предлагаются в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 14:50
Госдума поддержала проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, документ разработан для реализации рекомендаций Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) по итогам оценки в РФ национального законодательства и практики борьбы с коррупцией, где предписано однозначно криминализировать подкуп национальных и иностранных третейских судей. Законопроектом предлагается дополнить УК РФ статьей 200.7, предусматривающей уголовную ответственность за подкуп арбитра (третейского судьи) и за незаконное получение арбитром (третейским судьей) денег и иных ценностей, услуг.
Согласно проекту, незаконная передача третейскому судье денег, ценных бумаг, иного имущества за совершение действий в интересах дающего или других лиц будет наказываться штрафом до 400 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, или в размере от пятикратной до двадцатикратной суммы подкупа, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятикратной суммы подкупа или без такового.
В здании Государственной Думы РФ
8 июля, 17:08
Госдума может принять закон об отчуждении территорий 23 июля
Третейских судей за незаконное получение денег, ценных бумаг, другого имущества за совершение действий в интересах дающего предлагается наказывать штрафом до 700 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев, или в размере от десятикратной до тридцатикратной суммы подкупа либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до пятнадцатикратной суммы подкупа или без такового.
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Совет Федерации РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакПолитика
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