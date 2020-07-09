ГД поддержала проект об уголовном наказании за подкуп третейских судей

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за подкуп третейских судей.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, документ разработан для реализации рекомендаций Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) по итогам оценки в РФ национального законодательства и практики борьбы с коррупцией, где предписано однозначно криминализировать подкуп национальных и иностранных третейских судей. Законопроектом предлагается дополнить УК РФ статьей 200.7, предусматривающей уголовную ответственность за подкуп арбитра (третейского судьи) и за незаконное получение арбитром (третейским судьей) денег и иных ценностей, услуг.

Согласно проекту, незаконная передача третейскому судье денег, ценных бумаг, иного имущества за совершение действий в интересах дающего или других лиц будет наказываться штрафом до 400 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, или в размере от пятикратной до двадцатикратной суммы подкупа, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятикратной суммы подкупа или без такового.