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Полиция опровергла сообщения о смерти мэра Сеула
Южнокорейская полиция опровергла сообщения о том, что мэр Сеула Пак Вон Сун, ранее объявленный без вести пропавшим, найден мертвым, сообщает газета "Хангук... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:28
2020-07-09T15:28
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коронавирус covid-19, сеул, южная осетия, в мире
СЕУЛ, 9 июл - РИА Новости.
Южнокорейская полиция опровергла сообщения о том, что мэр Сеула
Пак Вон Сун, ранее объявленный без вести пропавшим, найден мертвым, сообщает газета "Хангук Кёнчжэ" со ссылкой на полицию Сеула.
Дочь мэра заявила о его исчезновении около 17.17 (11.17 мск). Она сообщила, что ее отец "ушел из дома четыре-пять часов назад, оставив записку, похожую на завещание", а его телефон в настоящее время выключен. В масштабных поисках задействованы беспилотники и полицейские собаки.
"Сообщения о том, что полиция Сеула обнаружила тело, - ошибочные", - говорится в заявлении полиции.
Пак Вон Сун родился в 1956 году и стал мэром Сеула в 2011 году. С самого начала эпидемии он выполнял повышенный объем работ, а после распространения вируса в клубах и барах района Итхэвон в Сеуле даже проводил ежедневные брифинги. В последнее время в Сеуле опять начали возникать локальные очагов коронавируса, которые даже стали называть "второй волной" COVID-19.
Городская администрация Сеула ранее сообщила, что одна из встреч мэра, которая должна была состояться в 16.40, была отменена из-за "неизбежных обстоятельств". Как сообщили в администрации, Пак Вон Сун в четверг не вышел на работу из-за плохого самочувствия.