Полиция опровергла сообщения о смерти мэра Сеула

СЕУЛ, 9 июл - РИА Новости. Южнокорейская полиция опровергла сообщения о том, что мэр Южнокорейская полиция опровергла сообщения о том, что мэр Сеула Пак Вон Сун, ранее объявленный без вести пропавшим, найден мертвым, сообщает газета "Хангук Кёнчжэ" со ссылкой на полицию Сеула.

Дочь мэра заявила о его исчезновении около 17.17 (11.17 мск). Она сообщила, что ее отец "ушел из дома четыре-пять часов назад, оставив записку, похожую на завещание", а его телефон в настоящее время выключен. В масштабных поисках задействованы беспилотники и полицейские собаки.

"Сообщения о том, что полиция Сеула обнаружила тело, - ошибочные", - говорится в заявлении полиции.

Пак Вон Сун родился в 1956 году и стал мэром Сеула в 2011 году. С самого начала эпидемии он выполнял повышенный объем работ, а после распространения вируса в клубах и барах района Итхэвон в Сеуле даже проводил ежедневные брифинги. В последнее время в Сеуле опять начали возникать локальные очагов коронавируса, которые даже стали называть "второй волной" COVID-19.