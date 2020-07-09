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Вывозной рейс из Испании вылетел в Россию
Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Барселоны в Москву, говорится в сообщении генконсульства РФ в Барселоне. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:25
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Вывозной рейс из Испании вылетел в Россию

15:25 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Барселоны в Москву, говорится в сообщении генконсульства РФ в Барселоне.
"Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" с гражданами России и других государств вылетел 9 июля из Барселоны в Москву. На борту 122 пассажира", - говорится в сообщении генконсульства в Facebook.
В дипмиссии отметили, что сотрудники генконсульства находились в аэропорту и оказывали соотечественникам необходимое содействие.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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