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Задержанные по делу Фургала депутаты раньше руководили "Амурсталью"
Депутаты Хабаровской краевой думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, задержанные в рамках уголовного дела против губернатора Сергея Фургала, ранее руководили... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:16
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, политика

Задержанные по делу Фургала депутаты раньше руководили "Амурсталью"

15:16 09.07.2020
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© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
ХАБАРОВСК, 9 июл – РИА Новости. Депутаты Хабаровской краевой думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, задержанные в рамках уголовного дела против губернатора Сергея Фургала, ранее руководили принадлежащим компании "Торэкс-Хабаровск" заводом "Амурсталь", сообщил РИА Новости представитель завода.
Фургал был задержан в четверг и отправлен в Москву, по данным СК РФ - в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Источник РИА Новости сообщил, что также задержаны хабаровские депутаты от ЛДПР Кузнецов С.А. (1954 года рождения) и Козлов Д.В. (1981 года рождения), им вменяется статья "мошенничество".
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"Сергей Кузнецов до конца февраля занимал пост генерального директора завода "Амурсталь", который принадлежит компании "Торэкс-Хабаровск", он покинул пост в конце февраля после смены собственника завода и избрания нового директора. Дмитрий Козлов до февраля этого года занимал пост заместителя генерального директора по безопасности этой компании", - сказал собеседник.
"Амурсталь" (ранее "Амурметалл") - единственное на Дальнем Востоке электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат. В 2017 году завод приобрела компания "Торэкс" (резидент ТОР "Хабаровск"), став его стратегическим инвестором.
В феврале произошла смена собственника завода. Компании "Армада", бенефициаром которой является Павел Бальский, ранее принадлежало 50% "Торэкс-Хабаровска". Затем доля была увеличена до 75%, еще 25% принадлежат супруге Фургала Ларисе Стародубовой. После смены собственника на заводе был избран новый гендиректор – Григорий Фрейдин. Кузнецову предложили заняться производственными процессами, но он отказался. Бальский сообщал РИА Новости, что намерен провести на предприятии финансовый аудит.
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