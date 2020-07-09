Задержанные по делу Фургала депутаты раньше руководили "Амурсталью"

ХАБАРОВСК, 9 июл – РИА Новости. Депутаты Хабаровской краевой думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, задержанные в рамках уголовного дела против губернатора Депутаты Хабаровской краевой думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, задержанные в рамках уголовного дела против губернатора Сергея Фургала , ранее руководили принадлежащим компании "Торэкс-Хабаровск" заводом "Амурсталь", сообщил РИА Новости представитель завода.

Фургал был задержан в четверг и отправлен в Москву, по данным СК РФ - в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Источник РИА Новости сообщил, что также задержаны хабаровские депутаты от ЛДПР Кузнецов С.А. (1954 года рождения) и Козлов Д.В. (1981 года рождения), им вменяется статья "мошенничество".

"Сергей Кузнецов до конца февраля занимал пост генерального директора завода "Амурсталь", который принадлежит компании "Торэкс-Хабаровск", он покинул пост в конце февраля после смены собственника завода и избрания нового директора. Дмитрий Козлов до февраля этого года занимал пост заместителя генерального директора по безопасности этой компании", - сказал собеседник.

"Амурсталь" (ранее "Амурметалл") - единственное на Дальнем Востоке электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат. В 2017 году завод приобрела компания "Торэкс" (резидент ТОР "Хабаровск"), став его стратегическим инвестором.