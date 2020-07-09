Исчезнувшего мэра Сеула нашли мертвым

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Пропавшего ранее мэра Пропавшего ранее мэра Сеула Пак Вон Суна нашли мертвым, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на полицию.

Ранее южнокорейская полиция опровергла сообщения о том, что нашла тело мэра, но спустя несколько часов это подтвердилось.

Дочь градоначальника сообщила об исчезновении отца около полудня. По ее словам, он "ушел из дома четыре-пять часов назад, оставив записку, похожую на завещание", а его телефон выключен.

В поисках задействовали беспилотники и полицейских собак.

Южнокорейский телеканал SBS со ссылкой на источники в полиции сообщил, что за день до этого секретарь мэра подала на него иск о домогательствах.

По данным телеканала, она до утра 9 июля давала показания в присутствии адвоката. Девушка якобы заявила, что мэр не только прикасался к ней, но и посылал ей личные фотографии — в основном через Telegram.