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Исчезнувшего мэра Сеула нашли мертвым
Пропавшего ранее мэра Сеула Пак Вон Суна нашли мертвым, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на полицию. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T21:18
южная корея
сеул
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
южная корея, сеул, в мире

Исчезнувшего мэра Сеула нашли мертвым

15:08 09.07.2020 (обновлено: 21:18 09.07.2020)
19672
© AFP 2020 / Ed JonesМэр Сеула Пак Вон Сун
Мэр Сеула Пак Вон Сун
© AFP 2020 / Ed Jones
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Пропавшего ранее мэра Сеула Пак Вон Суна нашли мертвым, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на полицию.
Ранее южнокорейская полиция опровергла сообщения о том, что нашла тело мэра, но спустя несколько часов это подтвердилось.
Дочь градоначальника сообщила об исчезновении отца около полудня. По ее словам, он "ушел из дома четыре-пять часов назад, оставив записку, похожую на завещание", а его телефон выключен.
В поисках задействовали беспилотники и полицейских собак.
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Южнокорейский телеканал SBS со ссылкой на источники в полиции сообщил, что за день до этого секретарь мэра подала на него иск о домогательствах.
По данным телеканала, она до утра 9 июля давала показания в присутствии адвоката. Девушка якобы заявила, что мэр не только прикасался к ней, но и посылал ей личные фотографии — в основном через Telegram.
Девушка предоставила переписку в качестве доказательства и сообщила, что жертв на самом деле больше, но только она набралась смелости обвинить мэра. Полиция после допроса вызвала других свидетелей для дальнейшего расследования, а также пришла к выводу, что дача свидетельских показаний неизбежна и для самого Пак Вон Суна.
794168717
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Южная КореяСеулВ мире
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