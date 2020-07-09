https://ria.ru/20200709/1574115834.html
В ЛДПР прокомментировали задержание двух депутатов в Хабаровском крае
ЛДПР будет разбираться в обстоятельствах задержания еще двоих членов партии, пока исключать их никто не планирует, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:52
2020-07-09T14:57
следственный комитет россии (ск рф)
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лдпр
хабаровский край
происшествия
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https://ria.ru/20200709/1574109554.html
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лдпр, хабаровский край, происшествия