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В ЛДПР прокомментировали задержание двух депутатов в Хабаровском крае
ЛДПР будет разбираться в обстоятельствах задержания еще двоих членов партии, пока исключать их никто не планирует, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:57
следственный комитет россии (ск рф)
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лдпр
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
следственный комитет россии (ск рф), уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лдпр, хабаровский край, происшествия

В ЛДПР прокомментировали задержание двух депутатов в Хабаровском крае

14:52 09.07.2020 (обновлено: 14:57 09.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНа съезде партии ЛДПР в Москве
На съезде партии ЛДПР в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ЛДПР будет разбираться в обстоятельствах задержания еще двоих членов партии, пока исключать их никто не планирует, сообщили РИА Новости в пресс-службе либерал-демократов.
Ранее в рамках уголовного дела против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала были задержаны депутаты краевой думы от ЛДПР Козлов Д.В. и Кузнецов С.А., им вменяется статья о мошенничестве. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования.
"Будем разбираться в обстоятельствах, пока никто (их) исключать не планирует", - сообщили в пресс-службе партии.
Фургал был задержан в четверг и отправлен в Москву, по данным СК РФ - в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
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