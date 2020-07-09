Испанские власти выделят более миллиарда евро на развитие науки

МАДРИД, 9 июл – РИА Новости. Испанские власти выделят на развитие научно-инновационной сферы более миллиарда евро за два года, сообщил премьер Испанские власти выделят на развитие научно-инновационной сферы более миллиарда евро за два года, сообщил премьер Педро Санчес на презентации плана развития науки и инноваций.

"Этот план предполагает инвестиции в 1,056 миллиарда евро в виде прямой помощи в 2020 и 2021 году", - заявил Санчес. Из этой суммы в текущем году будет выделено 396 миллионов. Кроме того, 508 миллионов евро будет выделено инновационным компаниям в виде ссуд на выгодных условиях. "Это лишь срочные меры в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Мы должны делать ставку на системную структурную реформу сферы науки и инноваций", - сказал глава кабинета.

План, как сообщили в испанском правительстве, "ставит в центр стратегии науку, исследования, развитие, инновации и талант – после десятилетия сокращений и отсутствия реформ". Кроме того, он "вносит вклад, чтобы наука и инновации имели лидирующую роль в борьбе с кризисом COVID-19, а также способствует созданию конкурентоспособных производств и компаний".

План включает в общей сложности 17 мер, которые касаются научных исследований и инноваций в области здравоохранения, реформ в научной сфере, привлечения кадров, продвижения инноваций в области предпринимательства и промышленных предприятий.