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Испанские власти выделят более миллиарда евро на развитие науки
Испанские власти выделят на развитие научно-инновационной сферы более миллиарда евро за два года, сообщил премьер Педро Санчес на презентации плана развития... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:47
педро санчес
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353
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педро санчес, в мире

Испанские власти выделят более миллиарда евро на развитие науки

14:47 09.07.2020
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© Depositphotos / SOMATUSCANIМадрид, Испания
Мадрид, Испания
© Depositphotos / SOMATUSCANI
Мадрид, Испания. Архивное фото
МАДРИД, 9 июл – РИА Новости. Испанские власти выделят на развитие научно-инновационной сферы более миллиарда евро за два года, сообщил премьер Педро Санчес на презентации плана развития науки и инноваций.
"Этот план предполагает инвестиции в 1,056 миллиарда евро в виде прямой помощи в 2020 и 2021 году", - заявил Санчес. Из этой суммы в текущем году будет выделено 396 миллионов. Кроме того, 508 миллионов евро будет выделено инновационным компаниям в виде ссуд на выгодных условиях. "Это лишь срочные меры в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Мы должны делать ставку на системную структурную реформу сферы науки и инноваций", - сказал глава кабинета.
План, как сообщили в испанском правительстве, "ставит в центр стратегии науку, исследования, развитие, инновации и талант – после десятилетия сокращений и отсутствия реформ". Кроме того, он "вносит вклад, чтобы наука и инновации имели лидирующую роль в борьбе с кризисом COVID-19, а также способствует созданию конкурентоспособных производств и компаний".
План включает в общей сложности 17 мер, которые касаются научных исследований и инноваций в области здравоохранения, реформ в научной сфере, привлечения кадров, продвижения инноваций в области предпринимательства и промышленных предприятий.
"Испания не может продолжать отворачиваться от науки, она должна делать на нее ставку. Если мы хотим быть готовыми к будущим санитарным кризисам, если хотим принимать меры, которые будут гарантировать здоровье и благосостояние, конкурентоспособность и устойчивость, если мы хотим создавать квалифицированные рабочие места, новую промышленность, более справедливое общество и более устойчивую экономику, мы должны делать ставку на науку", - заявил премьер.
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