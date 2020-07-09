Хабаровскому губернатору Фургалу грозит пожизненный срок, считает юрист

По данным Следственного комитета, главе региона вменяется целый букет статей Уголовного кодекса: часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 33, пункты "б", "ж", "з" части 2 статьи 105, часть 3 статьи 33, пункты "а", "б", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ. Речь идет об организации покушений и убийств на бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Приамурье.

"Часть 2 статьи 105 УК РФ - одна из самых тяжелых статей, она предусматривает наказание вплоть до пожизненного. Санкция статьи: от 8 до 20 лет или пожизненное лишение свободы", - сказал Аграновский, комментируя ситуацию на правах стороннего юриста.

Он отметил, что срок давности привлечения к уголовной ответственности по ней составляет 15 лет, то есть по преступлениям 2004 года уже истек, а по 2005 году истечет, в зависимости от месяца, когда были совершены.

Однако вопрос о применении срока давности оставлен на усмотрение суда - он может как прекратить дело, так и назначить наказание, но не по высшей мере.

"Согласно части 4 статьи 78 УК РФ, если суд не сочтет возможным освободить совершившего особо тяжкое преступление от ответственности, то не может назначить наказание в виде смертной казни [на нее в России действует мораторий] или пожизненного лишения свободы", - пояснил Аграновский.

Одновременно он призвал помнить о презумпции невиновности и не называть человека преступником до вступившего в силу приговора суда.

Фургал задержан в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении местной организованной преступной группы. Следствие ведет центральный аппарат СК РФ, оперативное сопровождение за ФСБ