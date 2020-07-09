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Хабаровскому губернатору Фургалу грозит пожизненный срок, считает юрист
Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, но если следствие не поспешит, то сроки давности истекут и РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:03
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий аграновский
москва
хабаровский край
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий аграновский, москва, хабаровский край, уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, происшествия

Хабаровскому губернатору Фургалу грозит пожизненный срок, считает юрист

14:45 09.07.2020 (обновлено: 15:03 09.07.2020)
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© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, но если следствие не поспешит, то сроки давности истекут и высшую меру назначить не получится, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
По данным Следственного комитета, главе региона вменяется целый букет статей Уголовного кодекса: часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 33, пункты "б", "ж", "з" части 2 статьи 105, часть 3 статьи 33, пункты "а", "б", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ. Речь идет об организации покушений и убийств на бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Приамурье.
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"Часть 2 статьи 105 УК РФ - одна из самых тяжелых статей, она предусматривает наказание вплоть до пожизненного. Санкция статьи: от 8 до 20 лет или пожизненное лишение свободы", - сказал Аграновский, комментируя ситуацию на правах стороннего юриста.
Он отметил, что срок давности привлечения к уголовной ответственности по ней составляет 15 лет, то есть по преступлениям 2004 года уже истек, а по 2005 году истечет, в зависимости от месяца, когда были совершены.
Однако вопрос о применении срока давности оставлен на усмотрение суда - он может как прекратить дело, так и назначить наказание, но не по высшей мере.
"Согласно части 4 статьи 78 УК РФ, если суд не сочтет возможным освободить совершившего особо тяжкое преступление от ответственности, то не может назначить наказание в виде смертной казни [на нее в России действует мораторий] или пожизненного лишения свободы", - пояснил Аграновский.
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Одновременно он призвал помнить о презумпции невиновности и не называть человека преступником до вступившего в силу приговора суда.
Фургал задержан в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении местной организованной преступной группы. Следствие ведет центральный аппарат СК РФ, оперативное сопровождение за ФСБ.
Для следственных действий Фургала привезли в Москву – это распространенная в последние годы практика в случае уголовного преследования глав регионов. Показания на губернатора, по заявлению следствия, дали его предполагаемые сообщники.
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