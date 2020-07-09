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Хабаровскому губернатору Фургалу грозит пожизненный срок, считает юрист
Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, но если следствие не поспешит, то сроки давности истекут и РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:45
2020-07-09T15:03
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий аграновский
москва
хабаровский край
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий аграновский, москва, хабаровский край, уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, происшествия
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу
грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, но если следствие не поспешит, то сроки давности истекут и высшую меру назначить не получится, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский
.
По данным Следственного комитета, главе региона вменяется целый букет статей Уголовного кодекса: часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 33, пункты "б", "ж", "з" части 2 статьи 105, часть 3 статьи 33, пункты "а", "б", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ. Речь идет об организации покушений и убийств на бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Приамурье.
"Часть 2 статьи 105 УК РФ - одна из самых тяжелых статей, она предусматривает наказание вплоть до пожизненного. Санкция статьи: от 8 до 20 лет или пожизненное лишение свободы", - сказал Аграновский, комментируя ситуацию на правах стороннего юриста.
Он отметил, что срок давности привлечения к уголовной ответственности по ней составляет 15 лет, то есть по преступлениям 2004 года уже истек, а по 2005 году истечет, в зависимости от месяца, когда были совершены.
Однако вопрос о применении срока давности оставлен на усмотрение суда - он может как прекратить дело, так и назначить наказание, но не по высшей мере.
"Согласно части 4 статьи 78 УК РФ, если суд не сочтет возможным освободить совершившего особо тяжкое преступление от ответственности, то не может назначить наказание в виде смертной казни [на нее в России действует мораторий] или пожизненного лишения свободы", - пояснил Аграновский.
Одновременно он призвал помнить о презумпции невиновности и не называть человека преступником до вступившего в силу приговора суда.
Фургал задержан в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении местной организованной преступной группы. Следствие ведет центральный аппарат СК
РФ, оперативное сопровождение за ФСБ
.
Для следственных действий Фургала привезли в Москву
– это распространенная в последние годы практика в случае уголовного преследования глав регионов. Показания на губернатора, по заявлению следствия, дали его предполагаемые сообщники.