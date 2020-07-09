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Контактная группа не договорилась по закону об особом статусе Донбасса
Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу не удалось достичь консенсуса при обсуждении закона об особом статусе Донбасса, сообщил в четверг... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:40
ситуация в днр и лнр
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донбасс, верховная рада украины, в мире

Контактная группа не договорилась по закону об особом статусе Донбасса

14:40 09.07.2020
1299
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
КИЕВ, 9 июл - РИА Новости. Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу не удалось достичь консенсуса при обсуждении закона об особом статусе Донбасса, сообщил в четверг представитель переселенцев из региона от Киева Денис Казанский.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. В конце 2019 года украинский парламент продлил его до конца текущего года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.
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"В ходе обсуждения закона об особом статусе Донбасса с российской стороной в очередной раз не удалось достигнуть консенсуса даже по преамбуле... Например, что касается территории ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей - ред.). На заседании снова поднимался вопрос Дебальцева и захваченных у Украины в нарушение Минска (минских соглашений - ред.) 1700 квадратных километров", - написал он в Facebook.
Как утверждает Казанский, ополченцы отказываются возвращать эти территории.
По его словам, Россия не согласна с преамбулой закона и требует убрать из нее упоминание о возвращении и реинтеграции переселенцев.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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