Контактная группа не договорилась по закону об особом статусе Донбасса

"В ходе обсуждения закона об особом статусе Донбасса с российской стороной в очередной раз не удалось достигнуть консенсуса даже по преамбуле... Например, что касается территории ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей - ред.). На заседании снова поднимался вопрос Дебальцева и захваченных у Украины в нарушение Минска (минских соглашений - ред.) 1700 квадратных километров", - написал он в Facebook.