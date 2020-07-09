Контактная группа не договорилась по закону об особом статусе Донбасса

КИЕВ, 9 июл - РИА Новости. Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу не удалось достичь консенсуса при обсуждении закона об особом статусе Донбасса, сообщил в четверг представитель переселенцев из региона от Киева Денис Казанский.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. В конце 2019 года украинский парламент продлил его до конца текущего года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.
"В ходе обсуждения закона об особом статусе Донбасса с российской стороной в очередной раз не удалось достигнуть консенсуса даже по преамбуле... Например, что касается территории ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей - ред.). На заседании снова поднимался вопрос Дебальцева и захваченных у Украины в нарушение Минска (минских соглашений - ред.) 1700 квадратных километров", - написал он в Facebook.
Как утверждает Казанский, ополченцы отказываются возвращать эти территории.
По его словам, Россия не согласна с преамбулой закона и требует убрать из нее упоминание о возвращении и реинтеграции переселенцев.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения