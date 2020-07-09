https://ria.ru/20200709/1574114786.html
Исаакиевский собор откроется для посетителей 19 июля
Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" в Санкт-Петербурге вновь откроется для посетителей 19 июля, храм-памятник "Спас на Крови" - 23 июля,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:37
2020-07-09T14:37
культура
исаакиевский собор
санкт-петербург
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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исаакиевский собор, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл - РИА Новости.
Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор"
в Санкт-Петербурге
вновь откроется для посетителей 19 июля, храм-памятник "Спас на Крови" - 23 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея-памятника.
"19 июля Исаакиевский собор откроется для посетителей, 23 июля - Спас на Крови", - сообщил собеседник агентства.
Он также отметил, что 12 июля откроется часовня-музей, 16 июля - колоннада Исаакиевского собора.
В настоящее время Исаакиевский собор готовится к возобновлению работы музейных объектов и приему посетителей, отметили в пресс-службе.
Исаакиевский собор был построен в 1818-1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. В комплекс Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" также входят храм Воскресения Христова (Спас на Крови), часовня-музей Спаса на Крови.