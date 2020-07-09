Исаакиевский собор откроется для посетителей 19 июля

"19 июля Исаакиевский собор откроется для посетителей, 23 июля - Спас на Крови", - сообщил собеседник агентства.

В настоящее время Исаакиевский собор готовится к возобновлению работы музейных объектов и приему посетителей, отметили в пресс-службе.

Исаакиевский собор был построен в 1818-1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. В комплекс Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" также входят храм Воскресения Христова (Спас на Крови), часовня-музей Спаса на Крови.