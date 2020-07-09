https://ria.ru/20200709/1574114320.html
Минпросвещения разрешило традиционные линейки 1 сентября
Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в эфире "Россия 24" рассказал, что учебный год начнется 1 сентября. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:38
2020-07-09T15:13
социальный навигатор
сн_образование
россия
сергей кравцов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
вячеслав никонов
общество
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https://ria.ru/20200708/1574050871.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, россия, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, вячеслав никонов, общество