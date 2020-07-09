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Минпросвещения разрешило традиционные линейки 1 сентября
Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в эфире "Россия 24" рассказал, что учебный год начнется 1 сентября. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:13
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сергей кравцов
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социальный навигатор, сн_образование, россия, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, вячеслав никонов, общество

Минпросвещения разрешило традиционные линейки 1 сентября

14:38 09.07.2020 (обновлено: 15:13 09.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУченики школы № 6 города Ялты во время торжественных мероприятий перед началом линейки, посвященных Дню знаний
Ученики школы № 6 города Ялты во время торжественных мероприятий перед началом линейки, посвященных Дню знаний
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в эфире "Россия 24" рассказал, что учебный год начнется 1 сентября.

"Мы планируем, что дети 1 сентября придут в школу, этого все ждут, пройдут традиционные линейки", — цитирует министра "Вести".

Кравцов также напомнил о необходимости соблюдать меры безопасности, чтобы обеспечить здоровье как учеников, так и учителей.
Накануне министр просвещения заявил, что школьные линейки 1 сентября пройдут в новой форме. Это связано с запретом Роспотребнадзора проводить массовые мероприятия в образовательных организациях до 2021 года.
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