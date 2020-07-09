https://ria.ru/20200709/1574113902.html
Памфилова назвала число зарегистрированных нарушений на голосовании
Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что всего на голосовании по поправкам в конституцию зарегистрировали... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:21
2020-07-09T14:36
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, конституция рф, общество
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Председатель ЦИК Элла Памфилова
сообщила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
, что всего на голосовании по поправкам в конституцию зарегистрировали чуть более 30 нарушений, что стало одним из самых низких показателей.
"Как результат у нас по итогам беспрецедентно низкое, никогда не было такого низкого количества нарушений, 33 всего нарушений, которые мы считаем, мы их выявили и предотвратили вовремя", - сказала Памфилова во время встречи с президентом, которая прошла в режиме видеоконференции.
Глава ЦИК добавила, что из более 600 тысяч обращений в информационном-справочный центр ЦИК, на горячую линию отобрано всего 120 обращений, расцениваемых как возможное нарушение, принуждение к голосованию, они все направлены руководителям региона или правоохранителям.
"Это такой результат, за который, Владимир Владимирович, не стыдно", - подчеркнула Памфилова.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек).