Памфилова назвала число зарегистрированных нарушений на голосовании

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель ЦИК Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным , что всего на голосовании по поправкам в конституцию зарегистрировали чуть более 30 нарушений, что стало одним из самых низких показателей.

"Как результат у нас по итогам беспрецедентно низкое, никогда не было такого низкого количества нарушений, 33 всего нарушений, которые мы считаем, мы их выявили и предотвратили вовремя", - сказала Памфилова во время встречи с президентом, которая прошла в режиме видеоконференции.

Глава ЦИК добавила, что из более 600 тысяч обращений в информационном-справочный центр ЦИК, на горячую линию отобрано всего 120 обращений, расцениваемых как возможное нарушение, принуждение к голосованию, они все направлены руководителям региона или правоохранителям.

"Это такой результат, за который, Владимир Владимирович, не стыдно", - подчеркнула Памфилова.