В Японии число жертв наводнений достигло 64

Последствия ливней и паводков на в деревне Кума на юге Японии

Последствия ливней и паводков на в деревне Кума на юге Японии

ТОКИО, 9 июл - РИА Новости. Число жертв наводнений и оползней в Число жертв наводнений и оползней в Японии на острове Кюсю достигло 64 человек, ведется поиск 16 пропавших без вести, передал в четверг телеканал NHK

По его данным, еще двое находятся в состоянии остановки дыхания и сердца, но их смерть пока официально не подтверждена.

Под угрозой стихийных бедствий оказались западные и центральные районы Японии, хотя дожди идут по всей стране уже несколько дней подряд. В наибольшей степени, как передал телеканал, пострадала префектура Кумамото . Также рекордные ливни зарегистрированы в префектурах Гифу и Нагано в центральной части Японии.

В городе Каноя префектуры Кагосима с прошлого четверга выпало 1000 миллиметров осадков, что в три раза больше июльской нормы.

В городе Гэро префектуры Гифу наводнениями отрезаны от внешнего мира 800 человек, а в городе Такаяма - 1300 человек. В префектуре Кумамото изолированы 3800 жилищ.

Сейсмологи обещают до 400 миллиметров осадков к утру субботы в некоторых районах страны.

Как заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ , в общей сложности на ликвидацию последствий стихийных бедствий брошено 130 человек, включая военных, сотрудников полиции, пожарной службы и береговой охраны.