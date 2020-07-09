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В Японии число жертв наводнений достигло 64
Число жертв наводнений и оползней в Японии на острове Кюсю достигло 64 человек, ведется поиск 16 пропавших без вести, передал в четверг телеканал NHK. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:16
кумамото (префектура)
гифу (префектура)
синдзо абэ
япония
в мире
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гифу (префектура)
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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60
кумамото (префектура), гифу (префектура), синдзо абэ, япония, в мире

В Японии число жертв наводнений достигло 64

14:16 09.07.2020
347
© REUTERS / KyodoПоследствия ливней и паводков на в деревне Кума на юге Японии
Последствия ливней и паводков на в деревне Кума на юге Японии
© REUTERS / Kyodo
Последствия ливней и паводков на в деревне Кума на юге Японии
ТОКИО, 9 июл - РИА Новости. Число жертв наводнений и оползней в Японии на острове Кюсю достигло 64 человек, ведется поиск 16 пропавших без вести, передал в четверг телеканал NHK.
По его данным, еще двое находятся в состоянии остановки дыхания и сердца, но их смерть пока официально не подтверждена.
Под угрозой стихийных бедствий оказались западные и центральные районы Японии, хотя дожди идут по всей стране уже несколько дней подряд. В наибольшей степени, как передал телеканал, пострадала префектура Кумамото. Также рекордные ливни зарегистрированы в префектурах Гифу и Нагано в центральной части Японии.
В городе Каноя префектуры Кагосима с прошлого четверга выпало 1000 миллиметров осадков, что в три раза больше июльской нормы.
В городе Гэро префектуры Гифу наводнениями отрезаны от внешнего мира 800 человек, а в городе Такаяма - 1300 человек. В префектуре Кумамото изолированы 3800 жилищ.
Сейсмологи обещают до 400 миллиметров осадков к утру субботы в некоторых районах страны.
Как заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, в общей сложности на ликвидацию последствий стихийных бедствий брошено 130 человек, включая военных, сотрудников полиции, пожарной службы и береговой охраны.
По данным властей, 876 тысяч человек в шести префектурах получили распоряжения об эвакуации под угрозой наводнений и оползней. Из-за дождей в 17 префектурах Японии отменены занятия в 2244 школах.
Скорая помощь в КНР
8 июля, 06:56
В Китае около 500 школьников оказались в ловушке из-за наводнения
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Кумамото (префектура)Гифу (префектура)Синдзо АбэЯпонияВ мире
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