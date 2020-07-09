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РБК: Россия может начать возобновление полетов с несколькими странами
Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с несколькими странами, сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителя руководителя ведомства Михаила Орлова, РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:47
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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министерство транспорта рф (минтранс россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил орлов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), рбк (медиагруппа), великобритания, германия, дания, китай, финляндия, норвегия, экономика

РБК: Россия может начать возобновление полетов с несколькими странами

14:18 09.07.2020 (обновлено: 14:47 09.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с несколькими странами, сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителя руководителя ведомства Михаила Орлова, которое он направил в Росавиацию и Минтранс.
В документе указаны Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Китай, Вьетнам, Шри-Ланка и Монголия.
Список стран также подтвердили два источника РБК в авиакомпании и на туристическом рынке. Однако, как отмечается, решения о возобновлении полетов в эти страны пока нет. Это лишь одно из предложений, сообщил источник. По его мнению, итоговый список стран "будет очень сильно отличаться".
Ранее сообщалось, что авиасообщение между Россией и другими странами будут восстанавливать в два этапа с учетом эпидемиологической ситуации за рубежом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Минтранс оценит готовность международных аэропортов к возобновлению полетов до 13 июля.
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Распространение нового коронавирусаМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил ОрловФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РБК (медиагруппа)ВеликобританияГерманияДанияКитайФинляндияНорвегияЭкономика
Популярные комментарии
в Китае чума "под контролем".... давайте летать в азию....неужели опыт кв ничему не научил?
9 июля, 14:45
Андрей Волк
55009033
Турция где? Она должна быть первой в этом списке.
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pavlino.11
184002213
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