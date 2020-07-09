РБК: Россия может начать возобновление полетов с несколькими странами

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. предложил возобновить авиасообщение с несколькими странами, сообщает Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с несколькими странами, сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителя руководителя ведомства Михаила Орлова , которое он направил в Росавиацию и Минтранс.

Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Китай, Вьетнам, Шри-Ланка и Монголия. В документе указаны Великобритания

Список стран также подтвердили два источника РБК в авиакомпании и на туристическом рынке. Однако, как отмечается, решения о возобновлении полетов в эти страны пока нет. Это лишь одно из предложений, сообщил источник. По его мнению, итоговый список стран "будет очень сильно отличаться".

Ранее сообщалось, что авиасообщение между Россией и другими странами будут восстанавливать в два этапа с учетом эпидемиологической ситуации за рубежом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Минтранс оценит готовность международных аэропортов к возобновлению полетов до 13 июля.

Российское правительство из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановило чартерные и регулярные рейсы в другие страны 27 марта.

Исключением стали вывозные, грузовые, почтовые, санитарные, гуманитарные рейсы, а также перегоны пустых самолетов для техобслуживания и транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа, и рейсы, которые осуществляются по отдельным решениям правительства.