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Фургала доставили в СК, сообщил источник
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала привезли в Следственный комитет в Техническом переулке для проведения следственных действий, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:22
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
москва
амурская область
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили в СК
Доставляя Фургала в СК, обошлись без автозака. Видео РИА Новости.
2020-07-09T14:08
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), москва, амурская область, хабаровский край, происшествия

Фургала доставили в СК, сообщил источник

14:08 09.07.2020 (обновлено: 18:22 09.07.2020)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала привезли в Следственный комитет в Техническом переулке для проведения следственных действий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Да, он находится в здании Следственного комитета", - сказал собеседник агентства.
Фургал был задержан в четверг и отправлен в Москву, по данным СК РФ - в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:06
В Кремле прокомментировали задержание Фургала
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)МоскваАмурская областьХабаровский крайПроисшествия
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