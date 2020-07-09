https://ria.ru/20200709/1574112750.html
Фургала доставили в СК, сообщил источник
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала привезли в Следственный комитет в Техническом переулке для проведения следственных действий, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:08
2020-07-09T18:22
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
москва
амурская область
хабаровский край
происшествия
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москва
амурская область
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили в СК
Доставляя Фургала в СК, обошлись без автозака. Видео РИА Новости.
2020-07-09T14:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), москва, амурская область, хабаровский край, происшествия