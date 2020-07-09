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Питерского реаниматолога осудили за изнасилования пациенток под наркозом
Анестезиолога-реаниматолога из петербургской клиники "Ювента", обвиняемого в насилии над пациентками, приговорили к десяти годам колонии строгого режима,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:29
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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Животное.....
53
Я так понимаю, что судья выступила в в привычном для российской юриспруденции стиле -- кто больше занёс бабла, тот и прав. Просто потому, что это обвинение абсолютно бредово и нелепо, а состава преступления быть не может физически.
50
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санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155980/60/1559806084_0:0:3282:1846_1400x0_80_0_0_1a36583252479e0d96c56f9fc8334c15.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

Питерского реаниматолога осудили за изнасилования пациенток под наркозом

13:50 09.07.2020 (обновлено: 15:29 09.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Анестезиолога-реаниматолога из петербургской клиники "Ювента", обвиняемого в насилии над пациентками, приговорили к десяти годам колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Армена Оганесяна задержали в декабре 2018 года. По данным следствия, он насиловал пациенток, которые находились в беспомощном состоянии после операций под общим наркозом. Первоначально сообщалось о трех девушках, среди которых были и несовершеннолетние, а всего Оганесяну вменили шесть эпизодов по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Вину он не признал.
Суд также лишил Оганесяна права заниматься врачебной деятельностью в течение шести лет. Кроме того, по гражданскому иску он должен будет выплатить 70 тысяч рублей.
Полиция
5 июля, 20:09
В Москве фотомодель заявила в полицию об изнасиловании, сообщил источник
16627331635427
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Следственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Животное.....
9 июля, 15:20
Арсений Новиков
4820021
Я так понимаю, что судья выступила в в привычном для российской юриспруденции стиле -- кто больше занёс бабла, тот и прав. Просто потому, что это обвинение абсолютно бредово и нелепо, а состава преступления быть не может физически.
9 июля, 17:03
Борис Годунов
7100537
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