Питерского реаниматолога осудили за изнасилования пациенток под наркозом

Армена Оганесяна задержали в декабре 2018 года. По данным следствия, он насиловал пациенток, которые находились в беспомощном состоянии после операций под общим наркозом. Первоначально сообщалось о трех девушках, среди которых были и несовершеннолетние, а всего Оганесяну вменили шесть эпизодов по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Вину он не признал.