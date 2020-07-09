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ЦИК оценил возможные сроки губернаторских выборов в Хабаровском крае
Выборы главы Хабаровского края сейчас уже нельзя назначить на единый день голосования в 2020 году, 13 сентября, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина, РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:54
майя гришина
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий песков
амурская область
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
цик рф
хабаровский край
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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майя гришина, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, амурская область, уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, цик рф, хабаровский край, политика

ЦИК оценил возможные сроки губернаторских выборов в Хабаровском крае

13:35 09.07.2020 (обновлено: 13:54 09.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Выборы главы Хабаровского края сейчас уже нельзя назначить на единый день голосования в 2020 году, 13 сентября, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина, отвечая на вопрос о возможных перспективах в случае отставки хабаровского губернатора Сергея Фургала.
Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что ему задавали много вопросов по увольнению Фургала в связи с утратой доверия. По его словам, "если и когда президент примет такое решение, а такое решение он может принять на основе материалов, которые будут ему предоставлены от следствия... мы вас об этом проинформируем".
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"В случае досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица (региона) выборы проходят в очередной единый день голосования. С учетом срока назначения (избирательных кампаний – ред.), естественно, сейчас уже какие-либо выборы высшего должностного лица (на 13 сентября в Хабаровском крае – ред) назначены быть не могут", - сказала Гришина, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Согласно российскому законодательству, решение о назначении выборов в орган государственной власти субъекта РФ должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.
Фургал был задержан в четверг и отправлен в Москву. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
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Майя ГришинаСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий ПесковАмурская областьУголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЦИК РФХабаровский крайПолитика
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