ЦИК оценил возможные сроки губернаторских выборов в Хабаровском крае

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Выборы главы Хабаровского края сейчас уже нельзя назначить на единый день голосования в 2020 году, 13 сентября, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина, отвечая на вопрос о возможных перспективах в случае отставки хабаровского губернатора Сергея Фургала.
Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что ему задавали много вопросов по увольнению Фургала в связи с утратой доверия. По его словам, "если и когда президент примет такое решение, а такое решение он может принять на основе материалов, которые будут ему предоставлены от следствия... мы вас об этом проинформируем".
"В случае досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица (региона) выборы проходят в очередной единый день голосования. С учетом срока назначения (избирательных кампаний – ред.), естественно, сейчас уже какие-либо выборы высшего должностного лица (на 13 сентября в Хабаровском крае – ред) назначены быть не могут", - сказала Гришина, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Согласно российскому законодательству, решение о назначении выборов в орган государственной власти субъекта РФ должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.
Фургал был задержан в четверг и отправлен в Москву. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.