ЦИК оценил возможные сроки губернаторских выборов в Хабаровском крае

"В случае досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица (региона) выборы проходят в очередной единый день голосования. С учетом срока назначения (избирательных кампаний – ред.), естественно, сейчас уже какие-либо выборы высшего должностного лица (на 13 сентября в Хабаровском крае – ред) назначены быть не могут", - сказала Гришина, отвечая на соответствующий вопрос агентства.