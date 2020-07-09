https://ria.ru/20200709/1574110341.html
Утечек экзаменационных материалов ЕГЭ нет, заявил Кравцов
Утечек экзаменационных материалов Единого госэкзамена нет, все проходит штатно, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:33
2020-07-09T13:34
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сн_образование
сергей кравцов
образование - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, образование - общество, общество