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Утечек экзаменационных материалов ЕГЭ нет, заявил Кравцов
Утечек экзаменационных материалов Единого госэкзамена нет, все проходит штатно, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:34
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Утечек экзаменационных материалов ЕГЭ нет, заявил Кравцов

13:33 09.07.2020 (обновлено: 13:34 09.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий АньковСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Утечек экзаменационных материалов Единого госэкзамена нет, все проходит штатно, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Сегодня экзамен проходит в штатном режиме... Никаких утечек экзаменационных материалов нет", - заявил Кравцов в эфире канала "Россия 24".
Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля. Следующий экзамен, ЕГЭ по профильной математике, участники основного периода будут сдавать 10 июля.
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