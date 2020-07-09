https://ria.ru/20200709/1574110047.html
В Минпросвещения оценили процедуру проведения ЕГЭ
Проведение ЕГЭ не вызывает опасений за здоровье школьников, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:30
2020-07-09T13:30
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сн_образование
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, образование - общество, общество