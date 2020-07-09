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В Минпросвещения оценили процедуру проведения ЕГЭ
Проведение ЕГЭ не вызывает опасений за здоровье школьников, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:30
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, образование - общество, общество

В Минпросвещения оценили процедуру проведения ЕГЭ

13:30 09.07.2020
910
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Проведение ЕГЭ не вызывает опасений за здоровье школьников, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Никаких опасений за здоровье участников ЕГЭ процедура не вызывает сегодня", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля. Следующий экзамен, ЕГЭ по профильной математике, участники основного периода будут сдавать 10 июля.
Подопечные фонда Арифметика добра стали медалистами
Вчера, 12:25
Бонусом к ЕГЭ. В Госдуме предлагают повысить число баллов медалистам
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеСергей КравцовОбразование - ОбществоОбщество
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