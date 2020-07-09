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Бурная молодость: за что задержали губернатора Хабаровского края
Организация убийств предпринимателей и участие в ОПГ — по подозрению в этих особо тяжких преступлениях сотрудники ФСБ задержали губернатора Хабаровского края... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:26
сергей фургал
дальний восток
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
амурская область
хабаровский край
убийство
происшествия
политика
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Он посмел выиграть выборы у ЕР и нормально руководить краем. А власть таких не прощает. Тут же заводятся дела, обвиняются в убийствах, кражах колхозных паев стоимостью в миллиарды, связи с западом...
289
А давайте копнем губернатора Кожемяко.... да и вообще других губернаторов и мэров из Единой России - или нельзя.... свои...?? Давайте посмотрим что творил бывший губернатор Шпорт или Миклушевский (которые вместо тюрьмы теперь в Москве на теплых местах)... ??
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дальний восток
амурская область
хабаровский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей фургал, дальний восток, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, амурская область, хабаровский край, убийство, происшествия, политика

Бурная молодость: за что задержали губернатора Хабаровского края

14:09 09.07.2020 (обновлено: 14:26 09.07.2020)
79654
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Организация убийств предпринимателей и участие в ОПГ — по подозрению в этих особо тяжких преступлениях сотрудники ФСБ задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Речь идет о событиях 15-летней давности. Высокопоставленного чиновника сдали подельники. Его уже доставили в Москву и вот-вот предъявят обвинения.

Поездка на работу

Рано утром 9 июля, когда Фургал выходил из дома и собирался сесть в служебный автомобиль, на него надели наручники. Оперативники ФСБ отвезли губернатора в аэропорт.
"Он даже не успел заехать на работу и назначить временно исполняющего обязанности, — отметили в пресс-службе главы региона. — Нам ничего не известно о его местонахождении".
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Задержанный уже в Москве. С ним общаются сотрудники Центрального аппарата СКР. Скоро предъявят обвинения в организации убийства бизнесменов.
По данным источников РИА Новости, имеются в виду убийства в 2005 году Евгения Зори и Олега Булатова, занимавшихся переработкой цветного металла. В конце 2019-го по этому делу арестовали четырех человек, включая учредителя компании "Торэкс" Николая Мистрюкова. С этой фирмой была связана супруга губернатора Лариса Стародубова.
По словам пресс-секретаря руководителя Хабаровского края Надежды Томченко, еще депутатом Фургал помог найти инвестора для завода "Амурсталь", часть которого принадлежала компании "Торэкс". Чтобы возобновить производство, понадобились дополнительные оборотные средства, и Стародубова выступила поручителем по кредиту для предприятия. Для этого ей пришлось стать соучредителем. Но, как заверила Томченко, какие-либо выгоды от этого семья губернатора никогда не получала.
© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Следователи подчеркивают, что вышли на Фургала, раскручивая многоэпизодное уголовное дело организованной преступной группировки, действовавшей в дальневосточном регионе в начале нулевых. Разработку ОПГ начали в апреле 2019-го по поручению главы СКР Александра Бастрыкина.
"Благодаря правильной следственной тактике соучастники дали показания на Фургала как на организатора нескольких убийств, — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. — В том числе есть показания свидетелей и потерпевших. Следователи собрали достаточно доказательств для задержания губернатора".

Положительный имидж

Произошедшее вызвало неоднозначную реакцию в регионе. В социальных сетях создали петицию в поддержку губернатора, призывают выйти на митинг.
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"Местная власть работала с ситуативной повесткой, — объясняет директор консалтингового центра "Эксперт Групп" Павел Наливайко. — Проводилась политика "латания дыр", не было конкретной программы, плана развития Хабаровского края. Например, вчера Фургал выступал перед депутатами, но не сказал, как регион будет справляться с проблемами, решать вопрос госдолга, были лишь общие фразы, акцент на популизм".
Наливайко считает, что вместо улучшения экономической ситуации команда губернатора занималась его имиджем. Отсюда и поддержка населения.
Добавим, что официально Фургала пока не отстранили от занимаемой должности, не назначили и исполняющего обязанности главы региона. "Новому руководителю предстоит решать множество проблем, накопившихся за последние годы, — уверен Наливайко. — А кадровая скамейка в Хабаровском крае очень ограниченная".
© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкЗадержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал

Медик, бизнесмен и политик

Фургал родился и вырос на Дальнем Востоке. В девяностые окончил Благовещенский медицинский институт и несколько лет проработал врачом в Поярковской центральной районной больнице. Затем ушел в бизнес (именно в те годы, по версии СК, он и организовал убийства конкурентов), а потом и в политику.
В 2005-м Фургал стал депутатом Законодательной думы Хабаровского края от фракции ЛДПР, спустя два года — депутатом Государственной думы.
На пост губернатора Хабаровского края первый раз он баллотировался в 2013-м, но занял второе место с 20% голосов.
В сентябре 2018-го Фургал набрал уже 35% и вышел во второй тур, где с большим отрывом (70%) победил действующего главу региона единоросса Вячеслава Шпрота.
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По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, он не собирается исключать Фургала из партии и намерен оказывать ему всяческую поддержку.
В ближайшее время губернатору должны предъявить обвинения и избрать меру пресечения. Исходя из тяжести статей, скорее всего, это будет заключение под стражу. Не исключено, что в деле появятся и другие эпизоды: сейчас чиновника проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным ОПГ. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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Сергей ФургалДальний ВостокСледственный комитет России (СК РФ)ЛДПРАмурская областьХабаровский крайУбийствоПроисшествияПолитика
Популярные комментарии
Он посмел выиграть выборы у ЕР и нормально руководить краем. А власть таких не прощает. Тут же заводятся дела, обвиняются в убийствах, кражах колхозных паев стоимостью в миллиарды, связи с западом...
9 июля, 16:58
Дмитрий Кошников
246101140
А давайте копнем губернатора Кожемяко.... да и вообще других губернаторов и мэров из Единой России - или нельзя.... свои...?? Давайте посмотрим что творил бывший губернатор Шпорт или Миклушевский (которые вместо тюрьмы теперь в Москве на теплых местах)... ??
9 июля, 16:36
mdmiguel dios
16512130112
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