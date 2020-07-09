Бурная молодость: за что задержали губернатора Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Организация убийств предпринимателей и участие в ОПГ — по подозрению в этих особо тяжких преступлениях сотрудники ФСБ задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Речь идет о событиях 15-летней давности. Высокопоставленного чиновника сдали подельники. Его уже доставили в Москву и вот-вот предъявят обвинения.

Поездка на работу

Рано утром 9 июля, когда Фургал выходил из дома и собирался сесть в служебный автомобиль, на него надели наручники. Оперативники ФСБ отвезли губернатора в аэропорт.

"Он даже не успел заехать на работу и назначить временно исполняющего обязанности, — отметили в пресс-службе главы региона. — Нам ничего не известно о его местонахождении".

Задержанный уже в Москве. С ним общаются сотрудники Центрального аппарата СКР. Скоро предъявят обвинения в организации убийства бизнесменов.

По данным источников РИА Новости, имеются в виду убийства в 2005 году Евгения Зори и Олега Булатова, занимавшихся переработкой цветного металла. В конце 2019-го по этому делу арестовали четырех человек, включая учредителя компании "Торэкс" Николая Мистрюкова. С этой фирмой была связана супруга губернатора Лариса Стародубова.

По словам пресс-секретаря руководителя Хабаровского края Надежды Томченко, еще депутатом Фургал помог найти инвестора для завода "Амурсталь", часть которого принадлежала компании "Торэкс". Чтобы возобновить производство, понадобились дополнительные оборотные средства, и Стародубова выступила поручителем по кредиту для предприятия. Для этого ей пришлось стать соучредителем. Но, как заверила Томченко, какие-либо выгоды от этого семья губернатора никогда не получала.

Следователи подчеркивают, что вышли на Фургала, раскручивая многоэпизодное уголовное дело организованной преступной группировки, действовавшей в дальневосточном регионе в начале нулевых. Разработку ОПГ начали в апреле 2019-го по поручению главы СКР Александра Бастрыкина.

"Благодаря правильной следственной тактике соучастники дали показания на Фургала как на организатора нескольких убийств, — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. — В том числе есть показания свидетелей и потерпевших. Следователи собрали достаточно доказательств для задержания губернатора".

Положительный имидж

Произошедшее вызвало неоднозначную реакцию в регионе. В социальных сетях создали петицию в поддержку губернатора, призывают выйти на митинг.

"Местная власть работала с ситуативной повесткой, — объясняет директор консалтингового центра "Эксперт Групп" Павел Наливайко. — Проводилась политика "латания дыр", не было конкретной программы, плана развития Хабаровского края. Например, вчера Фургал выступал перед депутатами, но не сказал, как регион будет справляться с проблемами, решать вопрос госдолга, были лишь общие фразы, акцент на популизм".

Наливайко считает, что вместо улучшения экономической ситуации команда губернатора занималась его имиджем. Отсюда и поддержка населения.

Добавим, что официально Фургала пока не отстранили от занимаемой должности, не назначили и исполняющего обязанности главы региона. "Новому руководителю предстоит решать множество проблем, накопившихся за последние годы, — уверен Наливайко. — А кадровая скамейка в Хабаровском крае очень ограниченная".

Медик, бизнесмен и политик

Фургал родился и вырос на Дальнем Востоке. В девяностые окончил Благовещенский медицинский институт и несколько лет проработал врачом в Поярковской центральной районной больнице. Затем ушел в бизнес (именно в те годы, по версии СК, он и организовал убийства конкурентов), а потом и в политику.

В 2005-м Фургал стал депутатом Законодательной думы Хабаровского края от фракции ЛДПР, спустя два года — депутатом Государственной думы.

На пост губернатора Хабаровского края первый раз он баллотировался в 2013-м, но занял второе место с 20% голосов.

В сентябре 2018-го Фургал набрал уже 35% и вышел во второй тур, где с большим отрывом (70%) победил действующего главу региона единоросса Вячеслава Шпрота.

По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, он не собирается исключать Фургала из партии и намерен оказывать ему всяческую поддержку.