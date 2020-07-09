В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала

Обвинения нужно доказать

"Только суд, и предъявленные обвинения должны будут (быть - ред.) доказаны в суде. Без этих доказательств делать какие-то выводы преждевременно", - сказал он.

"Если и когда президент примет такое решение, а такое решение он может принять на основе материалов, которые будут ему предоставлены от следствия... мы вас об этом проинформируем", - пояснил Песков.