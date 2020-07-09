В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Представитель Кремля Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала по подозрению в организации убийств. Ключевые заявления – в материале РИА Новости.
Обвинения нужно доказать
Пресс-секретарь президента отказался давать оценку работе чиновника на посту главы региона.
На вопрос, можно ли считать обстановку на Дальнем Востоке настолько серьезной, что представители криминала могут быть в высших эшелонах власти региона, Песков заявил, что только суд может сделать выводы о связи Фургала с криминальным миром.
"Только суд, и предъявленные обвинения должны будут (быть - ред.) доказаны в суде. Без этих доказательств делать какие-то выводы преждевременно", - сказал он.
Вопрос о том, как СК относится к показаниям на глав регионов, Песков переадресовал в ведомство. При этом он добавил, что нельзя игнорировать сведения, указывающие на причастность к убийству или его организации.
Журналисты уточнили, что на Андрея Турчака, когда он был губернатором Псковской области, давались показания по делу о покушении на журналиста Олега Кашина.
"Одних показаний недостаточно, будет следствие, будет суд", - ответил Песков.
Представитель Кремля заявил, что решения об отставке губернатора пока нет.
"Если и когда президент примет такое решение, а такое решение он может принять на основе материалов, которые будут ему предоставлены от следствия... мы вас об этом проинформируем", - пояснил Песков.
Вместе с тем он отметил, что Владимир Путин знает о задержании главы региона.
В чем подозревают губернатора
Фургала задержали минувшей ночью. Его подозревают в организации убийств бизнесменов в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 году. Показания на губернатора дали преступники, задержанные в прошлом году. У СК также имеются показания свидетелей и пострадавших.
Перед задержанием всю полученную информацию проверили и нашли доказательства. Расследование с апреля прошлого года по поручению Александра Бастрыкина ведет центральный аппарат СК, а не региональные следователи.
Губернатора уже привезли в Москву для проведения следственных действий. Как сообщил РИА Новости источник, близкий к расследованию, меру пресечения будет избирать Басманный суд.
В ноябре 2019 года этот же суд арестовал одного из учредителей компании "Торэкс" Николая Мистрюкова по подозрению в убийстве. По данным суда, вместе с ним арестованы три человека, все они подозреваются в убийстве бизнесмена Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова, а также в покушении на убийство еще одного предпринимателя.