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В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала
Представитель Кремля Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала по... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:27
уголовное дело сергея фургала
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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уголовное дело сергея фургала, происшествия

В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала

13:24 09.07.2020 (обновлено: 13:27 09.07.2020)
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© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Представитель Кремля Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала по подозрению в организации убийств. Ключевые заявления – в материале РИА Новости.

Обвинения нужно доказать

Пресс-секретарь президента отказался давать оценку работе чиновника на посту главы региона.
На вопрос, можно ли считать обстановку на Дальнем Востоке настолько серьезной, что представители криминала могут быть в высших эшелонах власти региона, Песков заявил, что только суд может сделать выводы о связи Фургала с криминальным миром.
"Только суд, и предъявленные обвинения должны будут (быть - ред.) доказаны в суде. Без этих доказательств делать какие-то выводы преждевременно", - сказал он.
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Вопрос о том, как СК относится к показаниям на глав регионов, Песков переадресовал в ведомство. При этом он добавил, что нельзя игнорировать сведения, указывающие на причастность к убийству или его организации.
Журналисты уточнили, что на Андрея Турчака, когда он был губернатором Псковской области, давались показания по делу о покушении на журналиста Олега Кашина.
"Одних показаний недостаточно, будет следствие, будет суд", - ответил Песков.
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Представитель Кремля заявил, что решения об отставке губернатора пока нет.
"Если и когда президент примет такое решение, а такое решение он может принять на основе материалов, которые будут ему предоставлены от следствия... мы вас об этом проинформируем", - пояснил Песков.
Вместе с тем он отметил, что Владимир Путин знает о задержании главы региона.

В чем подозревают губернатора

Фургала задержали минувшей ночью. Его подозревают в организации убийств бизнесменов в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 году. Показания на губернатора дали преступники, задержанные в прошлом году. У СК также имеются показания свидетелей и пострадавших.
Перед задержанием всю полученную информацию проверили и нашли доказательства. Расследование с апреля прошлого года по поручению Александра Бастрыкина ведет центральный аппарат СК, а не региональные следователи.
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Губернатора уже привезли в Москву для проведения следственных действий. Как сообщил РИА Новости источник, близкий к расследованию, меру пресечения будет избирать Басманный суд.
В ноябре 2019 года этот же суд арестовал одного из учредителей компании "Торэкс" Николая Мистрюкова по подозрению в убийстве. По данным суда, вместе с ним арестованы три человека, все они подозреваются в убийстве бизнесмена Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова, а также в покушении на убийство еще одного предпринимателя.
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Уголовное дело Сергея ФургалаПроисшествия
Популярные комментарии
Чем то не угодил, видимо. Вот бывший губернатор Чувашии так и не дождался рассмотрение своего искового заявления о восстановлении должности...
9 июля, 13:30
АГАнна Гладкова
25012136
Людей убивал.
9 июля, 13:31
Илья Jlord
37042113
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