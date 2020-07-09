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Российские туристы начали активно путешествовать по Ленинградской области
Отдых в Ленинградской области пользуется большой популярностью у российских путешественников, туроператоры говорят об огромном спросе — в первую очередь, на... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:25
туризм
туризм
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ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, ленинградская область

Российские туристы начали активно путешествовать по Ленинградской области

13:25 09.07.2020
307
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкРека Свирь в Ленинградской области
Река Свирь в Ленинградской области
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Отдых в Ленинградской области пользуется большой популярностью у российских путешественников, туроператоры говорят об огромном спросе — в первую очередь, на размещение, сообщает АТОР.
По данным экспертов, высоко востребованы коттеджи, базы отдыха и турбазы, интерес так велик, что даже в частном секторе Ленинградской области сейчас сложно арендовать дом или дачу.
"Объекты уровня "четыре и пять звезд" забронированы до конца лета, большая часть категорий номеров или коттеджей не подтверждается", – рассказывают в туроператорской компании. Нехватка свободных мест также наблюдается в эконом-отелях и турбазах. Сложно найти и коттеджи, имеющие отдельный вход.
По данным представителей другой компании, мало осталось вариантов для размещения и в курортных зонах на побережье Финского залива.
Как поясняют эксперты, к дефициту мест в Ленинградской области привели не только закрытые границы, но и переносы заездов. Многие областные объекты из-за ограничений не работали в апреле-мае и первой половине июня, поэтому туристы переносили заявки на более поздние сроки.
По данным туроператоров, спрос на отдых в санаториях Ленинградской области стал постепенно восстанавливаться после снятия требования о справке на отсутствие коронавируса. В топе спроса сейчас – заезды в августе и сентябре, по популярности лидируют объекты Курортного района. Стоимость отдыха и лечения – от двух тысяч рублей в сутки на человека. Места в здравницах еще есть.
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