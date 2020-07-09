https://ria.ru/20200709/1574109176.html
В Южной Корее ищут мэра Сеула
Южнокорейская полиция ищет мэра Сеула Пак Вон Суна после того, как дочь заявила о его исчезновении, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:18
2020-07-09T13:34
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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жак вон, александр пак, сеул, в мире
СЕУЛ, 9 июл - РИА Новости.
Южнокорейская полиция ищет мэра Сеула Пак Вон
Суна после того, как дочь заявила о его исчезновении, передает агентство Рёнхап.
По данным агентства, мэр был объявлен пропавшим без вести после того, как его дочь подала заявление в полицию около 17.17 (11.17 мск). Она сообщила, что ее отец "ушел из дома четыре-пять часов назад, оставив слова, похожие на завещание, а его телефон в настоящее время выключен."
Полиция начала масштабный поиск с применением беспилотников и полицейских собак.
Городская администрация Сеула ранее сообщила, что одна из встреч мэра, которая должна была состояться в 16.40, была отменена из-за "неизбежных обстоятельств".
Городская администрация Сеула ранее сообщила, что одна из встреч мэра, которая должна была состояться в 16.40, была отменена из-за "неизбежных обстоятельств". Как сообщили в администрации, Пак Вон Сун в четверг не вышел на работу из-за плохого самочувствия.
В последнее время Сеул переживает возникновение ряда локальных очагов коронавируса, которые даже называли "второй волной" COVID-19. Мэр города с самого начала эпидемии справлялся с повышенным объемом работы, а после распространения вируса в клубах и барах района Итхэвон в Сеуле даже проводил ежедневные брифинги. Пак Вон Сун родился в 1956 году и стал мэром Сеула в 2011 году.