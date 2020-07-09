В Южной Корее ищут мэра Сеула

СЕУЛ, 9 июл - РИА Новости. Южнокорейская полиция ищет мэра Пак Южнокорейская полиция ищет мэра Сеула Вон Суна после того, как дочь заявила о его исчезновении, передает агентство Рёнхап.

По данным агентства, мэр был объявлен пропавшим без вести после того, как его дочь подала заявление в полицию около 17.17 (11.17 мск). Она сообщила, что ее отец "ушел из дома четыре-пять часов назад, оставив слова, похожие на завещание, а его телефон в настоящее время выключен."

Полиция начала масштабный поиск с применением беспилотников и полицейских собак.

Городская администрация Сеула ранее сообщила, что одна из встреч мэра, которая должна была состояться в 16.40, была отменена из-за "неизбежных обстоятельств".

Городская администрация Сеула ранее сообщила, что одна из встреч мэра, которая должна была состояться в 16.40, была отменена из-за "неизбежных обстоятельств". Как сообщили в администрации, Пак Вон Сун в четверг не вышел на работу из-за плохого самочувствия.