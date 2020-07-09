Решение об отставке Фургала не принято, заявил Песков

Он отметил, что ему задавали много вопросов по увольнению Фургала в связи с утратой доверия. "Если и когда президент примет такое решение, а такое решение он может принять на основе материалов, которые будут ему предоставлены от следствия... мы вас об этом проинформируем", - пояснил Песков.