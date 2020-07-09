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Решение об отставке Фургала не принято, заявил Песков
Решение об отставке хабаровского губернатора Сергея Фургала не принято, если и когда это произойдет - будет сообщено, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:09
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий песков
москва
амурская область
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, москва, амурская область, хабаровский край, происшествия

Решение об отставке Фургала не принято, заявил Песков

13:09 09.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Решение об отставке хабаровского губернатора Сергея Фургала не принято, если и когда это произойдет - будет сообщено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Информация была по линии Следственного комитета представлена, мне здесь нечего сказать, нечего добавить. Разумеется, служба докладывает президенту в установленном порядке", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что ему задавали много вопросов по увольнению Фургала в связи с утратой доверия. "Если и когда президент примет такое решение, а такое решение он может принять на основе материалов, которые будут ему предоставлены от следствия... мы вас об этом проинформируем", - пояснил Песков.
"В настоящий момент губернатором является Фургал", - добавил Песков в ответ на вопрос о том, рассматривает ли президент кандидатуры по врио главы Хабаровского края.
Фургал был задержан в четверг и отправлен в Москву. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий ПесковМоскваАмурская областьХабаровский крайПроисшествия
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