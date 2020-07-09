Решение об отставке Фургала не принято, заявил Песков

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Решение об отставке хабаровского губернатора Сергея Фургала не принято, если и когда это произойдет - будет сообщено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Информация была по линии Следственного комитета представлена, мне здесь нечего сказать, нечего добавить. Разумеется, служба докладывает президенту в установленном порядке", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что ему задавали много вопросов по увольнению Фургала в связи с утратой доверия. "Если и когда президент примет такое решение, а такое решение он может принять на основе материалов, которые будут ему предоставлены от следствия... мы вас об этом проинформируем", - пояснил Песков.
"В настоящий момент губернатором является Фургал", - добавил Песков в ответ на вопрос о том, рассматривает ли президент кандидатуры по врио главы Хабаровского края.
Фургал был задержан в четверг и отправлен в Москву. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.