На пост главы Чувашии претендуют десять человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Десять человек представили пакет документов на выдвижение в качестве кандидата на должность главы Чувашии, сообщили РИА Новости в центральной избирательной комиссии республики.
Президент РФ Владимир Путин 29 января отрешил руководителя республики Михаила Игнатьева от должности в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности был назначен депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Олег Николаев. Выборы главы Чувашии состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года.
"Восьмого июля документы подал девятый кандидат - Юрий Сидоров, сегодня, 9 июля, десятый - Роман Васильев. Оба самовыдвиженцы", - сказали в избиркоме, уточнив, что прием документов на выборы главы республики завершится 24 июля.
ЦИК Чувашии начала прием документов от кандидатов на должность главы республики 24 июня, в первый день документы подали двое самовыдвиженцев - врио главы республики Олег Николаев и Юрий Шакеев. Кандидат от регионального отделения политической партии "Патриоты России" Сергей Матвеев подал документы 25 июня, кандидат от регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Николай Степанов – 26 июня. Еще двое самовыдвиженцев - Николай Коклейкин и Андрей Ильдеменов – подали документы 29 июня, 30 июня ЦИК Чувашии принял документы от кандидата регионального отделения КПРФ Александра Андреева, 1 июля – от кандидата регионального отделения КПРФ Константина Степанова.