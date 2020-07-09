На пост главы Чувашии претендуют десять человек

"Восьмого июля документы подал девятый кандидат - Юрий Сидоров, сегодня, 9 июля, десятый - Роман Васильев. Оба самовыдвиженцы", - сказали в избиркоме, уточнив, что прием документов на выборы главы республики завершится 24 июля.