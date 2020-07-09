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В Кремле прокомментировали задержание Фургала
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о принадлежности главы Хабаровского края Сергея Фургала к криминальным группировкам может... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:06
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
дальний восток
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий песков
москва
амурская область
происшествия
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353
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, дальний восток, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, москва, амурская область, происшествия

В Кремле прокомментировали задержание Фургала

13:06 09.07.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о принадлежности главы Хабаровского края Сергея Фургала к криминальным группировкам может принять только суд, в котором должны быть доказаны предъявленные обвинения, делать выводы преждевременно.
Фургал был задержан в четверг и отправлен в Москву. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
"Решение о принадлежности того или иного гражданина, будь то Фургал или еще кто-то, к миру криминала может принять только суд. Только суд, и предъявленные обвинения должны будут (быть - ред.) доказаны в суде. Без этих доказательств делать какие-то выводы преждевременно", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, можно ли считать обстановку на территории Дальнего Востока настолько серьезной, что представители криминала могут быть в высших эшелонах власти региона.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалДальний ВостокСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий ПесковМоскваАмурская областьПроисшествия
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