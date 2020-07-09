В Кремле прокомментировали задержание Фургала

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о принадлежности главы Хабаровского края Сергея Фургала к криминальным группировкам может принять только суд, в котором должны быть доказаны предъявленные обвинения, делать выводы преждевременно.
Фургал был задержан в четверг и отправлен в Москву. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
"Решение о принадлежности того или иного гражданина, будь то Фургал или еще кто-то, к миру криминала может принять только суд. Только суд, и предъявленные обвинения должны будут (быть - ред.) доказаны в суде. Без этих доказательств делать какие-то выводы преждевременно", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, можно ли считать обстановку на территории Дальнего Востока настолько серьезной, что представители криминала могут быть в высших эшелонах власти региона.