https://ria.ru/20200709/1574107890.html
В Кремле воздерживаются от оценок работы Фургала на посту губернатора
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от каких-либо оценок работы Сергея Фургала на посту губернатора Хабаровского края в связи с его... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:03
2020-07-09T13:03
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий песков
москва
амурская область
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574095009_0:27:1159:679_1400x0_80_0_0_7f21c3e39e556b41cc48520bbdf8fe83.jpg
https://ria.ru/20200709/1574107513.html
москва
амурская область
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574095009_0:27:1159:679_1400x0_80_0_0_7f21c3e39e556b41cc48520bbdf8fe83.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574095009_264:0:1169:679_1400x0_80_0_0_9cb23523bcd65e1d30e3da2f2898d595.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574095009_400:58:1021:679_1400x0_80_0_0_ffdda395dbe6e323393952b8bdb67d8b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, москва, амурская область, хабаровский край, происшествия