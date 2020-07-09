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В Кремле воздерживаются от оценок работы Фургала на посту губернатора
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от каких-либо оценок работы Сергея Фургала на посту губернатора Хабаровского края в связи с его... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:03
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий песков
москва
амурская область
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, москва, амурская область, хабаровский край, происшествия

В Кремле воздерживаются от оценок работы Фургала на посту губернатора

13:03 09.07.2020
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© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от каких-либо оценок работы Сергея Фургала на посту губернатора Хабаровского края в связи с его задержанием.
Фургал был задержан в четверг и отправлен в Москву. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
"Сейчас я воздержусь от каких-то оценок в связи с этой ситуацией, я не считают себя вправе давать какие-то оценки работе Фургала. Не буду этого делать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают работу Фургала на посту губернатора.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий ПесковМоскваАмурская областьХабаровский крайПроисшествия
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