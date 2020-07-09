В Кремле воздерживаются от оценок работы Фургала на посту губернатора

"Сейчас я воздержусь от каких-то оценок в связи с этой ситуацией, я не считают себя вправе давать какие-то оценки работе Фургала. Не буду этого делать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают работу Фургала на посту губернатора.