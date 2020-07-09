В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 26,5 тысячи

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 26 681 случаев заражения COVID-19. Умерли 1520 человек. Выздоровели 20734 человек", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 17 801 человек. Под медицинским наблюдением находятся 1369 человек, из них 191 - в обсерваторе, 717 - на самоизоляции, 461 - контактные.