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В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 26,5 тысячи
Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 26,5 тысячи, при этом выздоровели более 20,7... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:59
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353
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В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 26,5 тысячи

12:59 09.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 26,5 тысячи, при этом выздоровели более 20,7 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.
За последние сутки в Петербурге выявили 292 новых случая, выздоровели 182 человека.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 26 681 случаев заражения COVID-19. Умерли 1520 человек. Выздоровели 20734 человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 17 801 человек. Под медицинским наблюдением находятся 1369 человек, из них 191 - в обсерваторе, 717 - на самоизоляции, 461 - контактные.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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