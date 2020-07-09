Володин призвал не политизировать дело против Фургала

"Нельзя шантажировать, нельзя диалог переводить в тему революции, в тему угроз. Вот так разрушается государство, мы с вами не должны по этому пути пойти... Коллеги, просьба вокруг этого не создавать политическую обстановку и напряжение, а если вы видите, где-то что-то не так, есть процессуальные возможности, надо их использовать. Но не переносите это в плоскость шантажа и революции", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы в четверг, комментируя задержание Фургала.