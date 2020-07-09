Володин призвал не политизировать дело против Фургала

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал не политизировать уголовное дело против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, не переносить его "в плоскость шантажа и революции".
"Нельзя шантажировать, нельзя диалог переводить в тему революции, в тему угроз. Вот так разрушается государство, мы с вами не должны по этому пути пойти... Коллеги, просьба вокруг этого не создавать политическую обстановку и напряжение, а если вы видите, где-то что-то не так, есть процессуальные возможности, надо их использовать. Но не переносите это в плоскость шантажа и революции", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы в четверг, комментируя задержание Фургала.
Фургал был задержан в четверг и отправлен в Москву. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.