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В Москве снимут все ограничения в сфере предпринимательства и услуг
Все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению, за исключением санитарных требований, снимаются в Москве с 13 июля, сообщил мэр... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:47
сергей собянин
москва
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей собянин, москва, экономика

В Москве снимут все ограничения в сфере предпринимательства и услуг

12:40 09.07.2020 (обновлено: 12:47 09.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрохожие спускаются в подземный пешеходный переход на Театральной площади в Москве
Прохожие спускаются в подземный пешеходный переход на Театральной площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению, за исключением санитарных требований, снимаются в Москве с 13 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"С 13 июля 2020 года снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований", - написал Собянин в своем официальном блоге.
Он отметил, что администрации предприятий и организаций могут самостоятельно решать вопрос о том, сохранять ли дистанционный режим работы или возвращать сотрудников в офисы.
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