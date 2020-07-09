https://ria.ru/20200709/1574106370.html
В Москве снимут все ограничения в сфере предпринимательства и услуг
Все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению, за исключением санитарных требований, снимаются в Москве с 13 июля, сообщил мэр... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:40
2020-07-09T12:47
сергей собянин
москва
экономика
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, москва, экономика