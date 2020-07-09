Володин прокомментировал задержание Фургала

"Сегодня эта ситуация произошла по отношению к губернатору Хабаровского края. Перед законом все равны, предъявлены обвинения очень серьезные, правоохранительные органы сделали все правильно", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы в четверг.

Он добавил, что партийная принадлежность также не имеет значения. "Несмотря на то, что это было 15-16 лет назад, в рамках такого серьезного обвинения в заказном убийстве, кто бы ни принадлежал к какой-то партии - партии власти или оппозиционной, перед законом все равны", - сказал спикер Госдумы.