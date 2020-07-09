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Володин прокомментировал задержание Фургала
Перед законом все равны, вне зависимости, в том числе, от партийной принадлежности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя задержание главы... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:38
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
вячеслав володин
москва
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происшествия
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, вячеслав володин, москва, амурская область, хабаровский край, происшествия

Володин прокомментировал задержание Фургала

12:38 09.07.2020
896
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Перед законом все равны, вне зависимости, в том числе, от партийной принадлежности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя задержание главы Хабаровского края Сергея Фургала.
"Сегодня эта ситуация произошла по отношению к губернатору Хабаровского края. Перед законом все равны, предъявлены обвинения очень серьезные, правоохранительные органы сделали все правильно", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы в четверг.
Он добавил, что партийная принадлежность также не имеет значения. "Несмотря на то, что это было 15-16 лет назад, в рамках такого серьезного обвинения в заказном убийстве, кто бы ни принадлежал к какой-то партии - партии власти или оппозиционной, перед законом все равны", - сказал спикер Госдумы.
Фургал был задержан в четверг и отправлен в Москву. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФВячеслав ВолодинМоскваАмурская областьХабаровский крайПроисшествия
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