Володин прокомментировал задержание Фургала

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Перед законом все равны, вне зависимости, в том числе, от партийной принадлежности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя задержание главы Хабаровского края Сергея Фургала.
"Сегодня эта ситуация произошла по отношению к губернатору Хабаровского края. Перед законом все равны, предъявлены обвинения очень серьезные, правоохранительные органы сделали все правильно", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы в четверг.
Он добавил, что партийная принадлежность также не имеет значения. "Несмотря на то, что это было 15-16 лет назад, в рамках такого серьезного обвинения в заказном убийстве, кто бы ни принадлежал к какой-то партии - партии власти или оппозиционной, перед законом все равны", - сказал спикер Госдумы.
Фургал был задержан в четверг и отправлен в Москву. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.