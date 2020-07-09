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Полицейским в Москве и Петербурге подняли зарплату
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении МВД РФ 1,3 миллиарда рублей для увеличения окладов полицейских подразделений РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:32
михаил мишустин
москва
санкт-петербург
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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михаил мишустин, москва, санкт-петербург, общество

Полицейским в Москве и Петербурге подняли зарплату

12:32 09.07.2020
6172
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении МВД РФ 1,3 миллиарда рублей для увеличения окладов полицейских подразделений в Москве, Петербурге и областях с 1 июля, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"Выделить МВД России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 1,319 миллиарда рублей на увеличение, начиная с 1 июля 2020 года, уровня денежного довольствия сотрудников… проходящих службу в строевых подразделениях патрульно-постовой службы, дорожно-постовой службы, подразделениях охраны и конвоирования", - сообщается в документе.
Отмечается, что повышение довольствия коснется сотрудников указанных подразделений полиции в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.
Надбавка к окладу, согласно документу, будет ежемесячной и составит в среднем 6 тысяч рублей.
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Михаил МишустинМоскваСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Вот и Ваши поправки, радуйтесь...
9 июля, 12:59
РБРуслан Браско
1210002
Сегодня слово полиция ассоциируется со словом беспредел.
9 июля, 13:34
Не Совок
1110001
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