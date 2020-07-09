Полицейским в Москве и Петербурге подняли зарплату

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении МВД РФ 1,3 миллиарда рублей для увеличения окладов полицейских подразделений в Москве, Петербурге и областях с 1 июля, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"Выделить МВД России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 1,319 миллиарда рублей на увеличение, начиная с 1 июля 2020 года, уровня денежного довольствия сотрудников… проходящих службу в строевых подразделениях патрульно-постовой службы, дорожно-постовой службы, подразделениях охраны и конвоирования", - сообщается в документе.
Отмечается, что повышение довольствия коснется сотрудников указанных подразделений полиции в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.
Надбавка к окладу, согласно документу, будет ежемесячной и составит в среднем 6 тысяч рублей.