Полицейским в Москве и Петербурге подняли зарплату

"Выделить МВД России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 1,319 миллиарда рублей на увеличение, начиная с 1 июля 2020 года, уровня денежного довольствия сотрудников… проходящих службу в строевых подразделениях патрульно-постовой службы, дорожно-постовой службы, подразделениях охраны и конвоирования", - сообщается в документе.