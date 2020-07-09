Самолет с Фургалом на борту приземлился в Москве

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия", на борту которого находится задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, совершил посадку в московском аэропорту "Шереметьево", свидетельствуют данные сервиса FlightRadar.
Ранее СК РФ опубликовал видео, на котором Фургала ведут на посадку в самолет в аэропорту Хабаровска. Борт авиакомпании "Россия" FV 6288, согласно данным табло хабаровского аэропорта, вылетел в Москву в 04.20 мск (11.20 по местному времени). Источник, близкий к следствию, подтвердил РИА Новости, что Фургал находится на борту этого самолета.
По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Ряд дальневосточных СМИ предположили связь дела Фургала с расследованием против его бывшего делового партнера - экс-депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова.
В ноябре 2019 года Басманный суд Москвы арестовал одного из учредителей компании "Торэкс" Мистрюкова по подозрению в убийстве. По данным суда, вместе с ним арестованы три человека, все они подозреваются в убийстве бизнесмена Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова, а также в покушении на убийство еще одного предпринимателя.
Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал также проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным в Хабаровском и Приморском краях и Амурской области.