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Самолет с Фургалом на борту приземлился в Москве
Самолет авиакомпании "Россия", на борту которого находится задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, совершил посадку в московском аэропорту... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:28
уголовное дело сергея фургала
светлана петренко
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
москва
амурская область
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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уголовное дело сергея фургала, светлана петренко, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), москва, амурская область, хабаровский край, происшествия

Самолет с Фургалом на борту приземлился в Москве

12:28 09.07.2020
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© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкЗадержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия", на борту которого находится задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, совершил посадку в московском аэропорту "Шереметьево", свидетельствуют данные сервиса FlightRadar.
Ранее СК РФ опубликовал видео, на котором Фургала ведут на посадку в самолет в аэропорту Хабаровска. Борт авиакомпании "Россия" FV 6288, согласно данным табло хабаровского аэропорта, вылетел в Москву в 04.20 мск (11.20 по местному времени). Источник, близкий к следствию, подтвердил РИА Новости, что Фургал находится на борту этого самолета.
По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Ряд дальневосточных СМИ предположили связь дела Фургала с расследованием против его бывшего делового партнера - экс-депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова.
В ноябре 2019 года Басманный суд Москвы арестовал одного из учредителей компании "Торэкс" Мистрюкова по подозрению в убийстве. По данным суда, вместе с ним арестованы три человека, все они подозреваются в убийстве бизнесмена Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова, а также в покушении на убийство еще одного предпринимателя.
Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал также проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным в Хабаровском и Приморском краях и Амурской области.
Владимир Жириновский
Вчера, 11:55
Жириновский заявил, что Фургала не исключат из ЛДПР
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Уголовное дело Сергея ФургалаСветлана ПетренкоСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)МоскваАмурская областьХабаровский крайПроисшествия
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