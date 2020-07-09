Самолет с Фургалом на борту приземлился в Москве

Ранее СК РФ опубликовал видео, на котором Фургала ведут на посадку в самолет в аэропорту Хабаровска. Борт авиакомпании "Россия" FV 6288, согласно данным табло хабаровского аэропорта, вылетел в Москву в 04.20 мск (11.20 по местному времени). Источник, близкий к следствию, подтвердил РИА Новости, что Фургал находится на борту этого самолета.