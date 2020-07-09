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В Петербурге подтвердили еще 36 случаев смерти пациентов с коронавирусом
Смерть от коронавирусной инфекции еще 36 пациентов, в числе которых 19 мужчин и 17 женщин, подтверждена в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:12
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В Петербурге подтвердили еще 36 случаев смерти пациентов с коронавирусом

12:12 09.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Смерть от коронавирусной инфекции еще 36 пациентов, в числе которых 19 мужчин и 17 женщин, подтверждена в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Девятого июля в Петербурге зарегистрировано 36 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Среди умерших – 19 мужчин от 33 до 87 лет, 17 женщин от 60 до 90 лет. Пациенты скончались в апреле, июне и июле 2020 года. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пациенты имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания - кардиосклероз, атеросклероз, ожирение, гипертоническая болезнь, цирроз печени, а также онкологические заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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