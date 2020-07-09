В Петербурге подтвердили еще 36 случаев смерти пациентов с коронавирусом

"Девятого июля в Петербурге зарегистрировано 36 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Среди умерших – 19 мужчин от 33 до 87 лет, 17 женщин от 60 до 90 лет. Пациенты скончались в апреле, июне и июле 2020 года. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19", - говорится в сообщении.