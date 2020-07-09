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В СК рассказали, кто дал показания против Фургала
На губернатора Хабаровского края Сергея Фургала дали показания соучастники убийств, в организации которых его подозревают, заявила официальный представитель СК... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:21
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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Кремль перегинает палку , преследую губернаторов оп.сил по делам, созданным из "компромата" из тумбочки. Это будет иметь негативный эффект.
326
И как только в Нашей стране преступники становятся у руля, как их только допускают народом управлять...ужас..
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574095009_0:27:1159:679_1400x0_80_0_0_7f21c3e39e556b41cc48520bbdf8fe83.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В СК рассказали, кто дал показания против Фургала

11:51 09.07.2020 (обновлено: 12:21 09.07.2020)
85704
© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. На губернатора Хабаровского края Сергея Фургала дали показания соучастники убийств, в организации которых его подозревают, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Ранее руководителя региона задержали в связи с расследованием многоэпизодного дела ОПГ, имеющей отношение к особо тяжким преступлениям против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Скоро ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Оперативное сопровождение по делу осуществляет ФСБ. Следственные действия будут проходить в Москве.
Губернатора Хабаровского края везут в Москву. Кадры СК
Вчера, 09:59
Опубликовано видео вывоза губернатора Хабаровского края Фургала в Москву
"Установлены исполнители ряда преступлений и один из организаторов. Благодаря правильной следственной тактике соучастники дали показания на Сергея Фургала как организатора всех этих преступлений. В том числе имеются показания свидетелей и потерпевших", — рассказала Петренко.
По ее словам, полученную информацию проверили, в итоге "собраны достаточные доказательства для задержания".
Расследование с апреля прошлого года по поручению Александра Бастрыкина ведет центральный аппарат СК, а не региональные следователи, добавила Петренко.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Вчера, 09:39Сказано в эфире
Неожиданно и шокирующе. Коллеги о задержании главы Хабаровского краяЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в организации серии покушений и убийств стало полной неожиданностью для его однопартийцев.
Временно исполняющий обязанности губернатора пока не назначен. Выборы главы края в случае отстранения Фургала пройдут в сентябре 2021 года.
Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов и обойдя действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. До этого он был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.
В партии заявили, что задержание стало неожиданностью, ее лидер Владимир Жириновский выразил надежду, что "все рассосется".
Сергей Фургал
Вчера, 06:18
Уголовные дела против губернаторов и экс-губернаторов в 2011-2020 годах
2542214922378
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
Популярные комментарии
Кремль перегинает палку , преследую губернаторов оп.сил по делам, созданным из "компромата" из тумбочки. Это будет иметь негативный эффект.
9 июля, 12:17
АПАлександр Перов
2033513111
И как только в Нашей стране преступники становятся у руля, как их только допускают народом управлять...ужас..
9 июля, 11:58
FGFedor Grojs
88913355
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