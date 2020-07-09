В СК рассказали, кто дал показания против Фургала

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. На губернатора Хабаровского края Сергея Фургала дали показания соучастники убийств, в организации которых его подозревают, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Ранее руководителя региона задержали в связи с расследованием многоэпизодного дела ОПГ, имеющей отношение к особо тяжким преступлениям против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Скоро ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Оперативное сопровождение по делу осуществляет ФСБ. Следственные действия будут проходить в Москве.
"Установлены исполнители ряда преступлений и один из организаторов. Благодаря правильной следственной тактике соучастники дали показания на Сергея Фургала как организатора всех этих преступлений. В том числе имеются показания свидетелей и потерпевших", — рассказала Петренко.
По ее словам, полученную информацию проверили, в итоге "собраны достаточные доказательства для задержания".
Расследование с апреля прошлого года по поручению Александра Бастрыкина ведет центральный аппарат СК, а не региональные следователи, добавила Петренко.
Временно исполняющий обязанности губернатора пока не назначен. Выборы главы края в случае отстранения Фургала пройдут в сентябре 2021 года.
Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов и обойдя действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. До этого он был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.
В партии заявили, что задержание стало неожиданностью, ее лидер Владимир Жириновский выразил надежду, что "все рассосется".