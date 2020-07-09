Звезда "Папиных дочек" ответила на критику ее отношений с Авербухом

"Ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул", — написала Арзамасова.

Она рассказала, что в комментариях прочла как критику и рассуждения о том, "что ей нужно", так и возмущения, и "нездоровые какие-то маньяческие монологи". Однако, напомнила актриса, у каждого человека, помимо работы, есть личная жизнь, в которой происходят какие-либо события. А многие люди публичных профессий никак не реагируют на приписываемые им романы или поступки, добавила она.