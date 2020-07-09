https://ria.ru/20200709/1574101659.html
Звезда "Папиных дочек" ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:56
2020-07-09T13:31
культура
елизавета арзамасова
россия
шоу-бизнес
илья авербух
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https://rsport.ria.ru/20200708/1574033905.html
Мария Заказчикова
ох и любит наш народ со свечой у постели постоять)))
74
Каменчу тут
Да просто надеялись, что Галина Сергеевна найдет кого-то более достойного себя. Впрочем, ей жить, и мир не рухнул, да.
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елизавета арзамасова, россия, шоу-бизнес, илья авербух
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости.
Актриса Елизавета Арзамасова
, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме
на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом
.
Ранее 46-летний спортсмен подтвердил, что встречается с 25-летней актрисой.
"Ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул", — написала Арзамасова.
Она рассказала, что в комментариях прочла как критику и рассуждения о том, "что ей нужно", так и возмущения, и "нездоровые какие-то маньяческие монологи". Однако, напомнила актриса, у каждого человека, помимо работы, есть личная жизнь, в которой происходят какие-либо события. А многие люди публичных профессий никак не реагируют на приписываемые им романы или поступки, добавила она.
"Хотя и неприятно бывает, и отношениям вредит. Но уже махнули рукой: "против лома нет приема". Так откуда такая обратная "истерика" от некоторых моих дорогих подписчиков, когда вдруг появляется какая-то реальная информация?" — написала Арзамасова.
Она отметила, что не любит говорить на тему личной жизни, а в заключение сообщила, что у нее все хорошо.