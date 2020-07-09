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https://ria.ru/20200709/1574101659.html
Звезда "Папиных дочек" ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:31
культура
елизавета арзамасова
россия
шоу-бизнес
илья авербух
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https://rsport.ria.ru/20200708/1574033905.html
ох и любит наш народ со свечой у постели постоять)))
74
Да просто надеялись, что Галина Сергеевна найдет кого-то более достойного себя. Впрочем, ей жить, и мир не рухнул, да.
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россия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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елизавета арзамасова, россия, шоу-бизнес, илья авербух

Звезда "Папиных дочек" ответила на критику ее отношений с Авербухом

11:56 09.07.2020 (обновлено: 13:31 09.07.2020)
197319
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Елизавета Арзамасова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
Актриса Елизавета Арзамасова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
Ранее 46-летний спортсмен подтвердил, что встречается с 25-летней актрисой.

"Ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул", — написала Арзамасова.

Она рассказала, что в комментариях прочла как критику и рассуждения о том, "что ей нужно", так и возмущения, и "нездоровые какие-то маньяческие монологи". Однако, напомнила актриса, у каждого человека, помимо работы, есть личная жизнь, в которой происходят какие-либо события. А многие люди публичных профессий никак не реагируют на приписываемые им романы или поступки, добавила она.

"Хотя и неприятно бывает, и отношениям вредит. Но уже махнули рукой: "против лома нет приема". Так откуда такая обратная "истерика" от некоторых моих дорогих подписчиков, когда вдруг появляется какая-то реальная информация?" — написала Арзамасова.

Она отметила, что не любит говорить на тему личной жизни, а в заключение сообщила, что у нее все хорошо.
Илья Авербух
8 июля, 03:43
Авербух прокомментировал отношения с актрисой из "Папиных дочек"
3406121333881
Обсудить 17
КультураЕлизавета АрзамасоваРоссияШоу-бизнесИлья Авербух
Популярные комментарии
ох и любит наш народ со свечой у постели постоять)))
9 июля, 12:49
Мария Заказчикова
5790107
Да просто надеялись, что Галина Сергеевна найдет кого-то более достойного себя. Впрочем, ей жить, и мир не рухнул, да.
9 июля, 12:39
Каменчу тут
29921010
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