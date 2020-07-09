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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200709/1574100497.html
Матвиенко рассказала о дальнейшей работе после принятия поправок
Федеральной власти и регионам предстоит после принятия поправок в Конституцию, затронувших все ветви публичной власти, тщательно продумать разграничение... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:29
голосование по поправкам в конституцию
валентина матвиенко
совет федерации рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
валентина матвиенко, совет федерации рф, политика

Матвиенко рассказала о дальнейшей работе после принятия поправок

11:29 09.07.2020
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Федеральной власти и регионам предстоит после принятия поправок в Конституцию, затронувших все ветви публичной власти, тщательно продумать разграничение полномочий по целому ряду предметов совместного ведения, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Нам вместе предстоит продумать распределение полномочий между органами власти РФ и органами власти субъектов Федерации по предметам совместного ведения, четко разграничить и закрепить их в сфере здравоохранения, оказания качественной и доступной медицинской помощи, защиты семейных ценностей, молодежной политики и других", - сказала Матвиенко на заседании президиума Совета законодателей.
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Отметив, что поправки в конституцию затрагивают все уровни публичной власти, спикер призвала региональных парламентариев уделить также самое пристальное внимание приведению в соответствие с конституционными новациями положений конституций республик, уставов краев, областей, городов федерального уровня.
Говоря в целом об итогах голосования по поправкам, Матвиенко подчеркнула, что они не могут не впечатлять. "Количество зафиксированных нарушений стало наименьшим за все избирательные кампании. Мы видим, что легитимность принятых изменений не высокая - она абсолютная", - сказала председатель Совфеда.
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Теперь, отметила она, федеральным и региональным законодателям предстоит большая совместная работа по законодательному обеспечению принятых в Основной закон изменений. Все это необходимо выполнить точно, юридически строго, безусловно, не в ущерб качеству принимаемых законов, поскольку эти законы будут рассчитаны на десятилетия, подчеркнула Матвиенко.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.
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