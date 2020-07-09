Матвиенко рассказала о дальнейшей работе после принятия поправок

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Федеральной власти и регионам предстоит после принятия поправок в Конституцию, затронувших все ветви публичной власти, тщательно продумать разграничение полномочий по целому ряду предметов совместного ведения, заявила спикер Валентина Матвиенко. Федеральной власти и регионам предстоит после принятия поправок в Конституцию, затронувших все ветви публичной власти, тщательно продумать разграничение полномочий по целому ряду предметов совместного ведения, заявила спикер Совета Федерации

"Нам вместе предстоит продумать распределение полномочий между органами власти РФ и органами власти субъектов Федерации по предметам совместного ведения, четко разграничить и закрепить их в сфере здравоохранения, оказания качественной и доступной медицинской помощи, защиты семейных ценностей, молодежной политики и других", - сказала Матвиенко на заседании президиума Совета законодателей.

Отметив, что поправки в конституцию затрагивают все уровни публичной власти, спикер призвала региональных парламентариев уделить также самое пристальное внимание приведению в соответствие с конституционными новациями положений конституций республик, уставов краев, областей, городов федерального уровня.

Говоря в целом об итогах голосования по поправкам, Матвиенко подчеркнула, что они не могут не впечатлять. "Количество зафиксированных нарушений стало наименьшим за все избирательные кампании. Мы видим, что легитимность принятых изменений не высокая - она абсолютная", - сказала председатель Совфеда.

Теперь, отметила она, федеральным и региональным законодателям предстоит большая совместная работа по законодательному обеспечению принятых в Основной закон изменений. Все это необходимо выполнить точно, юридически строго, безусловно, не в ущерб качеству принимаемых законов, поскольку эти законы будут рассчитаны на десятилетия, подчеркнула Матвиенко.