Источник: преступников, указавших на Фургала, задержали в прошлом году

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Главу Хабаровского края Сергея Фургала подозревают в заказе убийства конкурента, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее руководителя региона задержали в связи с расследованием многоэпизодного дела ОПГ, имеющей отношение к особо тяжким преступлениям против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Скоро ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Оперативное сопровождение по делу осуществляет ФСБ. Следственные действия будут проходить в Москве.
"В прошлом году правоохранители взяли преступников, которые признались, в том числе, и в этих убийствах по заказу. При этом указали на заказчика. В этом смысле у правоохранителей нет выбора "не реагировать", — добавил источник.
Временно исполняющий обязанности губернатора пока не назначен. Выборы главы края в случае отстранения Фургала пройдут в сентябре 2021 года.
Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов и обойдя действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. До этого он был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов. В партии заявили, что задержание стало неожиданностью, исключать его пока не собираются.