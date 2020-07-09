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Источник: преступников, указавших на Фургала задержали в прошлом году
Главу Хабаровского края Сергея Фургала подозревают в заказе убийства конкурента, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:33
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вячеслав шпорт
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сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
амурская область
хабаровский край
происшествия
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Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Кадры СК
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Кадры СК
2020-07-09T11:14
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лдпр, вячеслав шпорт, москва, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), амурская область, хабаровский край, происшествия

Источник: преступников, указавших на Фургала задержали в прошлом году

11:14 09.07.2020 (обновлено: 11:33 09.07.2020)
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© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкЗадержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Главу Хабаровского края Сергея Фургала подозревают в заказе убийства конкурента, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее руководителя региона задержали в связи с расследованием многоэпизодного дела ОПГ, имеющей отношение к особо тяжким преступлениям против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Скоро ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Оперативное сопровождение по делу осуществляет ФСБ. Следственные действия будут проходить в Москве.
"В прошлом году правоохранители взяли преступников, которые признались, в том числе, и в этих убийствах по заказу. При этом указали на заказчика. В этом смысле у правоохранителей нет выбора "не реагировать", — добавил источник.
Временно исполняющий обязанности губернатора пока не назначен. Выборы главы края в случае отстранения Фургала пройдут в сентябре 2021 года.
Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов и обойдя действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. До этого он был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов. В партии заявили, что задержание стало неожиданностью, исключать его пока не собираются.
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ЛДПРВячеслав ШпортМоскваСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Амурская областьХабаровский крайПроисшествия
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