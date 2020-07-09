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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200709/1574098808.html
Крашенинников рассказал о требуемых изменениях после принятия поправок
Принятые изменения в Конституцию РФ потребуют внесения поправок в федеральные конституционные законы о судебной власти, правительстве и принятия ряда новых... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:03
голосование по поправкам в конституцию
россия
совет федерации рф
павел крашенинников
госдума рф
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, совет федерации рф, павел крашенинников, госдума рф, общество

Крашенинников рассказал о требуемых изменениях после принятия поправок

11:03 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Принятые изменения в Конституцию РФ потребуют внесения поправок в федеральные конституционные законы о судебной власти, правительстве и принятия ряда новых законов, например, о Госсовете, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"У нас есть поправки в федеральные конституционные законы: у нас шесть ФКЗ, связанных с системой судебной власти, у нас есть ФКЗ о правительстве, очень важно, потому что это будет касаться и правительства, и Государственной Думы, и Совета Федерации, потому что формирование правительства... У нас есть ФКЗ по уполномоченному по правам человека, вот это что касается федеральных конституционных законов", - сказал .
Также Крашенинников напомнил, что ряд поправок внесут в Семейный, Гражданский кодексы, КоАП, УК, УПК и ряд других в развитие одобренных изменений в основной закон.
"Есть совершенно новые законы, которые нужно будет принимать, это законы о Государственном совете Российской Федерации, закон о статусе федеральных территорий, новый потребуется закон о культуре и новый федеральный закон о науке", - добавил Крашенинников.
Дмитрий Медведев
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Медведев оценил итоги голосования по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияСовет Федерации РФПавел КрашенинниковГосдума РФОбщество
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