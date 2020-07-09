Крашенинников рассказал о требуемых изменениях после принятия поправок

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Принятые изменения в Конституцию РФ потребуют внесения поправок в федеральные конституционные законы о судебной власти, правительстве и принятия ряда новых законов, например, о Госсовете, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"У нас есть поправки в федеральные конституционные законы: у нас шесть ФКЗ, связанных с системой судебной власти, у нас есть ФКЗ о правительстве, очень важно, потому что это будет касаться и правительства, и Государственной Думы, и Совета Федерации, потому что формирование правительства... У нас есть ФКЗ по уполномоченному по правам человека, вот это что касается федеральных конституционных законов", - сказал .
Также Крашенинников напомнил, что ряд поправок внесут в Семейный, Гражданский кодексы, КоАП, УК, УПК и ряд других в развитие одобренных изменений в основной закон.
"Есть совершенно новые законы, которые нужно будет принимать, это законы о Государственном совете Российской Федерации, закон о статусе федеральных территорий, новый потребуется закон о культуре и новый федеральный закон о науке", - добавил Крашенинников.