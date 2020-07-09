Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574098753.html
Суд прекратил производство по иску скончавшегося экс-главы Чувашии
Верховный суд России прекратил производство по административному иску экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева, оспаривавшего указ о досрочном прекращении его... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:03
умер экс-глава чувашии михаил игнатьев
олег николаев (политик)
евгений зиничев
справедливая россия
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
михаил игнатьев
чебоксары
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572042810_0:0:4565:2568_1400x0_80_0_0_ae6808daf8879fc193f7361471063529.jpg
https://ria.ru/20200624/1573412864.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200621/1573268810.html
чебоксары
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572042810_0:0:4565:2568_1400x0_80_0_0_ae6808daf8879fc193f7361471063529.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572042034_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_a6146a037723ca58f263d9d024dcc119.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572042034_256:0:2304:2048_1400x0_80_0_0_952dfdc1198672b1e670b4d40c745599.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умер экс-глава чувашии михаил игнатьев, олег николаев (политик), евгений зиничев, справедливая россия, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил игнатьев, чебоксары, происшествия

Суд прекратил производство по иску скончавшегося экс-главы Чувашии

11:03 09.07.2020
3187
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМихаил Игнатьев
Михаил Игнатьев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Михаил Игнатьев . Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Верховный суд России прекратил производство по административному иску экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева, оспаривавшего указ о досрочном прекращении его полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
На заседании представитель Игнатьева заявил ходатайство о замене истца на супругу экс-губернатора.
Врио главы Чувашии Олег Николаев
24 июня, 12:01
Олег Николаев выдвинул свою кандидатуру на пост главы Чувашии
"Суд определил в удовлетворении ходатайства отказать, производство прекратить", - огласил решение судья Вячеслав Кириллов.
Верховный суд 20 мая принял к производству исковое заявление Игнатьева к Владимиру Путину в той части, в которой бывший глава региона оспаривал указ президента России о досрочном прекращении его полномочий. При этом суд отказался рассматривать исковое заявление в части требований об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии. Игнатьев скончался 18 июня после продолжительной болезни на 59-м году жизни.
В январе в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии Игнатьев подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики. В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", но глава ведомства Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева.
Президент РФ Владимир Путин 29 января отрешил Игнатьева от должности в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности был назначен депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Олег Николаев.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев во время церемонии оглашения послания Государственному совету республики
21 июня, 20:04
"Очень хотел жить". Вдова Игнатьева рассказала о его последних днях
1042109
Обсудить 0
Умер экс-глава Чувашии Михаил ИгнатьевОлег Николаев (политик)Евгений ЗиничевСправедливая РоссияГосдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Михаил ИгнатьевЧебоксарыПроисшествия
Рекомендуем
Сергей Фургал
Источник: преступников, указавших на Фургала, задержали в прошлом году
Военные корабли в бухте Севастополя
Бухту Севастополя временно перекроют из-за прохода подлодки
Здание Верховной Рады Украины
В AgoraVox высмеяли заявление Киева о "вторжении" России
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Крашенинников рассказал о требуемых изменениях после принятия поправок
Сергей Фургал
Источник рассказал, в чем обвиняют Фургала
Крымская железная дорога
Российские туристы стали покупать билеты в два раза активнее
Адвокат Александр Вершинин
Суд продлил домашний арест адвокату Абызова Вершинину
Андрей Пивоваров
В Москве задержали директора "Открытой России" Андрея Пивоварова
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Кадры СК
Жириновский назвал задержание Фургала некорректным
Московский муниципальный депутат Юлия Галямина, в квартире которой проходит обыск. 9 июля 2020
К депутату Галяминой пришли с обыском
Автомобиль Прокуратуры России
В Тульской области обнаружили тело мужчины, привязанное скотчем к дереву
США
Флойд при задержании сказал полицейским "я не могу дышать" более 20 раз
Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, чем занимается его сын
Участники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа
В Минобороны Сербии беспорядки назвали попыткой начать гражданскую войну
Сотрудник полиции
В Красноярском крае задержали организаторов сети подпольных казино
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
07:54В Пензенской области число жертв COVID-19 достигло 60 человек
07:52Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:51В Индии число заболевших COVID-19 приблизилось к 800 тысячам человек
07:49В Хабаровском крае могут вернуть жесткие ограничения по COVID-19
07:48Тюменская область вышла в лидеры по индексу промпроизводства в январе-мае
07:46В Пензенской области продлили ограничения по коронавирусу
07:43В Москве Пушкинский музей открывается для посетителей
07:42В Доминикане число случаев COVID-19 превысило 40 тысяч
07:41В США создали группу по борьбе с кибермошенничеством
07:39В Москве откроется масштабная выставка о Нюрнбергском процессе
07:39В Кировской области один человек погиб при хлопке газа в жилом доме
07:39В Кузбассе число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 13
07:36В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Лента новостейМолния