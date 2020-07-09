Суд прекратил производство по иску скончавшегося экс-главы Чувашии

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Верховный суд России прекратил производство по административному иску экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева, оспаривавшего указ о досрочном прекращении его полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

На заседании представитель Игнатьева заявил ходатайство о замене истца на супругу экс-губернатора.

"Суд определил в удовлетворении ходатайства отказать, производство прекратить", - огласил решение судья Вячеслав Кириллов.

Верховный суд 20 мая принял к производству исковое заявление Игнатьева к Владимиру Путину в той части, в которой бывший глава региона оспаривал указ президента России о досрочном прекращении его полномочий. При этом суд отказался рассматривать исковое заявление в части требований об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии. Игнатьев скончался 18 июня после продолжительной болезни на 59-м году жизни.

В январе в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии Игнатьев подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики. В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", но глава ведомства Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева.