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Суд прекратил производство по иску скончавшегося экс-главы Чувашии
Верховный суд России прекратил производство по административному иску экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева, оспаривавшего указ о досрочном прекращении его... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:03
2020-07-09T11:03
умер экс-глава чувашии михаил игнатьев
олег николаев (политик)
евгений зиничев
справедливая россия
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
михаил игнатьев
чебоксары
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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умер экс-глава чувашии михаил игнатьев, олег николаев (политик), евгений зиничев, справедливая россия, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил игнатьев, чебоксары, происшествия
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Верховный суд России прекратил производство по административному иску экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева, оспаривавшего указ о досрочном прекращении его полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
На заседании представитель Игнатьева заявил ходатайство о замене истца на супругу экс-губернатора.
"Суд определил в удовлетворении ходатайства отказать, производство прекратить", - огласил решение судья Вячеслав Кириллов.
Верховный суд 20 мая принял к производству исковое заявление Игнатьева к Владимиру Путину в той части, в которой бывший глава региона оспаривал указ президента России о досрочном прекращении его полномочий. При этом суд отказался рассматривать исковое заявление в части требований об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии. Игнатьев скончался 18 июня после продолжительной болезни на 59-м году жизни.
В январе в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии Игнатьев подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики. В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", но глава ведомства Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева.
Президент РФ Владимир Путин 29 января отрешил Игнатьева от должности в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности был назначен депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Олег Николаев.