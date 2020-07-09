В ДНР число случаев COVID-19 возросло до 1319

ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 29, до 1319, сообщили в четверг в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 1290 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
"За последние сутки в ДНР выявлены 29 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 9 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики - 1319, на лечении 647 пациентов, выписаны 594 человека, летальных случаев 78", - говорится в сообщении ведомства.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
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