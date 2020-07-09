В ДНР число случаев COVID-19 возросло до 1319

"За последние сутки в ДНР выявлены 29 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 9 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики - 1319, на лечении 647 пациентов, выписаны 594 человека, летальных случаев 78", - говорится в сообщении ведомства.