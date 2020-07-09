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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574098491.html
В ДНР число случаев COVID-19 возросло до 1319
Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 29, до 1319, сообщили РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения днр
донецкая народная республика
денис пушилин
воз
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус covid-19, министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика, денис пушилин, воз

В ДНР число случаев COVID-19 возросло до 1319

10:58 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 29, до 1319, сообщили в четверг в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 1290 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
"За последние сутки в ДНР выявлены 29 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 9 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики - 1319, на лечении 647 пациентов, выписаны 594 человека, летальных случаев 78", - говорится в сообщении ведомства.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВОЗ
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