Источник: преступников, указавших на Фургала, задержали в прошлом году

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Главу Хабаровского края Сергея Фургала подозревают в заказе убийства конкурента, сообщил в четверг РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
По данным СК России, Фургал задержан в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Оперативное сопровождение по делу осуществляется ФСБ.
"В прошлом году правоохранители взяли преступников, которые признались, в том числе, и в этих убийствах по заказу. При этом указали на заказчика. В этом смысле у правоохранителей нет выбора "не реагировать", — добавил источник.
Кандидат от ЛДПР Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов и обойдя действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. До этого Фургал был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.