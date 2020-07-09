Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574098209.html
Источник: преступников, указавших на Фургала, задержали в прошлом году
Главу Хабаровского края Сергея Фургала подозревают в заказе убийства конкурента, сообщил в четверг РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:40
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вячеслав шпорт
амурская область
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152888/38/1528883879_0:169:2457:1551_1400x0_80_0_0_170b2f30da823ea05b4d4b6130214c62.jpg
https://ria.ru/20200709/1574091183.html
7
амурская область
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152888/38/1528883879_0:169:2457:1551_1400x0_80_0_0_170b2f30da823ea05b4d4b6130214c62.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152888/38/1528883879_0:0:2457:1844_1400x0_80_0_0_46ca8d229c907eb4e9a3cdead39c7e7c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152888/38/1528883879_471:0:1965:1494_1400x0_80_0_0_def47d00a81fd767784a82d036abee6a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вячеслав шпорт, амурская область, уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, хабаровский край, происшествия

Источник: преступников, указавших на Фургала, задержали в прошлом году

10:53 09.07.2020 (обновлено: 11:40 09.07.2020)
8075
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСергей Фургал
Сергей Фургал
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Сергей Фургал. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Главу Хабаровского края Сергея Фургала подозревают в заказе убийства конкурента, сообщил в четверг РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
По данным СК России, Фургал задержан в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Оперативное сопровождение по делу осуществляется ФСБ.

"В прошлом году правоохранители взяли преступников, которые признались, в том числе, и в этих убийствах по заказу. При этом указали на заказчика. В этом смысле у правоохранителей нет выбора "не реагировать", — добавил источник.

Кандидат от ЛДПР Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов и обойдя действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. До этого Фургал был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Вчера, 08:20
Задержание Фургала не связано с политическим аспектом, считает политолог
949112723
Обсудить 7
Следственный комитет России (СК РФ)Госдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вячеслав ШпортАмурская областьУголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалХабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Московский муниципальный депутат Юлия Галямина, в квартире которой проходит обыск. 9 июля 2020
К депутату Галяминой пришли с обыском
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Кадры СК
Жириновский назвал задержание Фургала некорректным
Певица Анита Цой
"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
Глава Национального банка Украины Яков Смолий на заседании Верховной Рады
"Не давайте денег Украине, пока она не сдастся"
Дмитрий Медведев во время интервью издательскому дому Комсомольская правда
Медведев дал лайфхак желающим стать президентом
Иван Сафронов в Лефортовском суде
Почему "наши" люди в принципе не могут быть предателями Родины?
Океанариум на острове Русский
Директора Приморского океанариума задержали по подозрению в коррупции
Английская писательница Джоан Роулинг
Легойда: Роулинг досталось за толерантность в истинном смысле этого слова
Врачи в госпитале COVID-19
В Красноярском крае продлили режим ограничений
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров: к убийству россиянина в Вене причастны иностранные спецслужбы
Участники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа
В Минобороны Сербии беспорядки назвали попыткой начать гражданскую войну
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Источник: губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву
Здание Верховной Рады Украины
В AgoraVox высмеяли заявление Киева о "вторжении" России
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Источник сообщил о задержании депутатов Хабаровской думы по делу Фургала
Актер Михаил Ефремов
Адвокат семьи Захарова заявил о "подковерной игре" в деле Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
07:54В Пензенской области число жертв COVID-19 достигло 60 человек
07:52Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:51В Индии число заболевших COVID-19 приблизилось к 800 тысячам человек
07:49В Хабаровском крае могут вернуть жесткие ограничения по COVID-19
07:48Тюменская область вышла в лидеры по индексу промпроизводства в январе-мае
07:46В Пензенской области продлили ограничения по коронавирусу
07:43В Москве Пушкинский музей открывается для посетителей
07:42В Доминикане число случаев COVID-19 превысило 40 тысяч
07:41В США создали группу по борьбе с кибермошенничеством
07:39В Москве откроется масштабная выставка о Нюрнбергском процессе
07:39В Кировской области один человек погиб при хлопке газа в жилом доме
07:39В Кузбассе число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 13
07:36В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Лента новостейМолния