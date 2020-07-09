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Эксперты оценили перспективы российского рынка акций
Рынок акций РФ мало изменится, а рубль подрастет в начале торгов четверга на умеренно позитивном внешнем фоне, полагают аналитики. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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nikkei, nasdaq, шанхайская фондовая биржа, московская биржа, brent, сша, экономика

Эксперты оценили перспективы российского рынка акций

10:49 09.07.2020
784
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМонитор с данными котировок на бирже
Монитор с данными котировок на бирже
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Монитор с данными котировок на бирже. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости, Елена Лыкова. Рынок акций РФ мало изменится, а рубль подрастет в начале торгов четверга на умеренно позитивном внешнем фоне, полагают аналитики.
Снижение доллара на международном рынке форекс будет способствовать укреплению отечественной валюты, отмечают они.

Прогнозы

Виталий Манжос из ИК "Алгоритм Капитал" ожидает открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,5%, в диапазоне 2800-2830 пунктов.
"Поскольку утренний оптимизм на азиатских рынках является отголоском позитивного закрытия торгов в США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как слабо позитивное. Вместе с тем сегодня утром в ряде бумаг российских компаний состоятся дивидендные разрывы. Все это создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением", - говорит аналитик.
Курс рубля
10 июня, 13:39Акценты
Приходит в себя: как экономика России после COVID станет пятой в миреРоссийская Федерация и еще несколько стран могут достаточно быстро восстановить свои экономики после пандемии. К такому выводу пришли специалисты Института экономики и мира (IEP).
Константин Кочергин из банка "Восточный" на открытии торгов ожидает укрепления российской валюты до уровня 71,05 рубля за доллар и последующего движения в диапазоне 70,85-71,35 рубля за доллар.
На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое углубление коррекции вниз по паре доллар-рубль вслед за ослаблением доллара к корзине мировых валют, отмечает и Антон Старцев из ГК "Олма".

Внешний фон

Биржи США выросли в среду. Высокотехнологичный индекс NASDAQ побил очередной исторический рекорд, показав наибольший рост среди основных индексов.
С утра фьючерсы на американские фондовые индексы коррекционно снижаются на 0,07-0,33%.
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Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,59%. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 1,31%, при этом гонконгский индекс Hang Seng Index незначительно снижается - на 0,22%.
Стоимость нефти снижается на 0,23% - до 43,13 доллара за баррель сорта Brent.
Курс евро растет на 0,27% к моменту фиксинга предыдущих торгов - до 1,136 доллара.

Итоги предыдущих торгов на рынке РФ

Российский рынок акций в среду снизился по основным индексам в отсутствие драйверов роста, при этом рублевый индекс Мосбиржи смог удержать круглый уровень в 2800 пунктов.
К закрытию основных торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,33% - до 2815,83 пункта, индекс РТС - на 0,18%, до 1245,54 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 36 копеек - до 71,11 рубля, евро - на 4 копейки, до 80,59 рубля, следует из данных Московской биржи.
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