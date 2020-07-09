Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574097958.html
Источник рассказал, в чем обвиняют Фургала
Главу Хабаровского края Сергея Фургала подозревают в заказе убийства конкурента, сообщил в четверг РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:08
евстратий зоря
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вячеслав шпорт
амурская область
хабаровский край
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155084/42/1550844281_0:140:3072:1868_1400x0_80_0_0_788b759b4832907912cc56043aba3666.jpg
https://ria.ru/20200709/1574094310.html
https://ria.ru/20200709/1574087943.html
2
амурская область
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155084/42/1550844281_0:140:3072:1868_1400x0_80_0_0_788b759b4832907912cc56043aba3666.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155084/42/1550844281_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_97496716bcd3dbaf4f58e62a157f3ce2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155084/42/1550844281_220:391:1877:2048_1400x0_80_0_0_6853417364d7d16178faed295cd9beb7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евстратий зоря, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вячеслав шпорт, амурская область, хабаровский край, уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, происшествия

Источник рассказал, в чем обвиняют Фургала

10:48 09.07.2020 (обновлено: 11:08 09.07.2020)
3439
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк Сергей Фургал
 Сергей Фургал
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Сергей Фургал. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Главу Хабаровского края Сергея Фургала подозревают в заказе убийства конкурента, сообщил в четверг РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
По данным СК РФ, Фургал задержан в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Оперативное сопровождение по делу осуществляется ФСБ.
Губернатора Хабаровского края везут в Москву. Кадры СК
Вчера, 09:59
Опубликовано видео вывоза губернатора Хабаровского края Фургала в Москву
"Фургал подозревается в заказе на убийство конкурента. Дело всплыло в связи с тем, что на посту губернатора он предположительно начал принимать решения в пользу аффилированных компаний, что вызвало недовольство бизнесменов, которые были ущемлены в правах. В связи с этим появились показания, подтверждающие его причастность к организации убийства (бизнесмена Евгения) Зори в начале 2000-х", - рассказал собеседник агентства.
В ноябре 2019 года Басманный суд Москвы арестовал одного из учредителей компании "Торэкс" Николая Мистрюкова по подозрению в убийстве. По данным суда, вместе с ним арестованы три человека, все они подозреваются в убийстве бизнесмена Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова, а также в покушении на убийство еще одного предпринимателя.
Кандидат от ЛДПР Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов и обойдя действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. До этого Фургал был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Вчера, 03:57
Биография главы Хабаровского края Сергея Фургала
19473412
Обсудить 2
Евстратий ЗоряСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вячеслав ШпортАмурская областьХабаровский крайУголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалПроисшествия
Рекомендуем
Андрей Пивоваров
В Москве задержали директора "Открытой России" Андрея Пивоварова
Сергей Фургал
Источник: преступников, указавших на Фургала, задержали в прошлом году
Сергей Фургал
Политолог прокомментировал задержание главы Хабаровского края Фургала
Здание Верховной Рады Украины
В AgoraVox высмеяли заявление Киева о "вторжении" России
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
В СК рассказали, кто дал показания против Фургала
Губернатора Хабаровского края везут в Москву. Кадры СК
Опубликовано видео вывоза губернатора Хабаровского края Фургала в Москву
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Биография главы Хабаровского края Сергея Фургала
Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, чем занимается его сын
Сергей Фургал
СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям
Музыкант и композитор Юрий Лоза
"Это позор": Лоза раскритиковал КВН
Сергей Фургал
Стала известна информация о собственности Фургала
Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, будет ли делать прививку от COVID-19
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Кадры СК
Жириновский назвал задержание Фургала некорректным
Московский муниципальный депутат Юлия Галямина, в квартире которой проходит обыск. 9 июля 2020
К депутату Галяминой пришли с обыском
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
07:54В Пензенской области число жертв COVID-19 достигло 60 человек
07:52Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:51В Индии число заболевших COVID-19 приблизилось к 800 тысячам человек
07:49В Хабаровском крае могут вернуть жесткие ограничения по COVID-19
07:48Тюменская область вышла в лидеры по индексу промпроизводства в январе-мае
07:46В Пензенской области продлили ограничения по коронавирусу
07:43В Москве Пушкинский музей открывается для посетителей
07:42В Доминикане число случаев COVID-19 превысило 40 тысяч
07:41В США создали группу по борьбе с кибермошенничеством
07:39В Москве откроется масштабная выставка о Нюрнбергском процессе
07:39В Кировской области один человек погиб при хлопке газа в жилом доме
07:39В Кузбассе число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 13
07:36В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Лента новостейМолния