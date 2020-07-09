https://ria.ru/20200709/1574097953.html
Опубликован новый тизер второго сезона сериала "Пацаны"
На YouTube-канале платформы Amazon Prime опубликовали тизер трейлера второго сезона антисупергеройского сериала "Пацаны", основанного на комиксах Гарта Энниса и РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:31
2020-07-09T11:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. На YouTube-канале платформы Amazon Prime опубликовали тизер трейлера второго сезона антисупергеройского сериала "Пацаны", основанного на комиксах Гарта Энниса и Дарика Робертсона.
В ролике зрители узнают, что главные герои находятся в розыске, охотятся на членов команды "Семерки" и пытаются дать отпор представителям корпорации "Vought". Шоураннеры добавили во второй сезон нового супергероя, поэтому "Пацанам" предстоит раздобыть информацию еще и о нем.
Ранее создатели шоу объявили
, что премьера нового сезона, в который войдет восемь серий, состоится на видеосервисе Amazon 4 сентября. Три эпизода покажут сразу, а следующие будут выходить каждую следующую пятницу. Финальная серия появится на платформе 9 октября.
В сериале действие происходит в вымышленном мире, в котором отряд "Пацанов" во главе с Билли по прозвищу "Мясник" (Карл Урбан) противостоит циничным и высокомерным супергероям из команды "Семерка".