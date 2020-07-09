Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200709/1574097953.html
Опубликован новый тизер второго сезона сериала "Пацаны"
На YouTube-канале платформы Amazon Prime опубликовали тизер трейлера второго сезона антисупергеройского сериала "Пацаны", основанного на комиксах Гарта Энниса и РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:31
кино и сериалы
новости культуры
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098525_280:0:1340:596_1400x0_80_0_0_02416e874ff41d2a326125aeec421349.jpg
https://ria.ru/20200708/1574041737.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098525_280:0:1340:596_1400x0_80_0_0_02416e874ff41d2a326125aeec421349.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098525_318:0:1113:596_1400x0_80_0_0_4a289398392d3366435af0728c83308c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098525_418:0:1014:596_1400x0_80_0_0_afb896beca9f7b9e70fdc2b12386f102.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры

Опубликован новый тизер второго сезона сериала "Пацаны"

11:31 09.07.2020
472
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. На YouTube-канале платформы Amazon Prime опубликовали тизер трейлера второго сезона антисупергеройского сериала "Пацаны", основанного на комиксах Гарта Энниса и Дарика Робертсона.
В ролике зрители узнают, что главные герои находятся в розыске, охотятся на членов команды "Семерки" и пытаются дать отпор представителям корпорации "Vought". Шоураннеры добавили во второй сезон нового супергероя, поэтому "Пацанам" предстоит раздобыть информацию еще и о нем.
Ранее создатели шоу объявили, что премьера нового сезона, в который войдет восемь серий, состоится на видеосервисе Amazon 4 сентября. Три эпизода покажут сразу, а следующие будут выходить каждую следующую пятницу. Финальная серия появится на платформе 9 октября.
В сериале действие происходит в вымышленном мире, в котором отряд "Пацанов" во главе с Билли по прозвищу "Мясник" (Карл Урбан) противостоит циничным и высокомерным супергероям из команды "Семерка".
Кадр из фильма Охотник на монстров
8 июля, 12:44Культура
Опубликован новый кадр из фильма "Охотник на монстров" с Милой Йовович
100002
КультураКино и сериалыНовости культуры
Рекомендуем
Старт продаж новых iPhone в России
Эксперт рассказал об опасности подключения к общественным сетям Wi-Fi
Актер Джуд Лоу во время фотоколла фильма Новый Папа (The New Pope) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
СМИ: Джуд Лоу ведет переговоры, чтобы сыграть Капитана Крюка
Парк аттракционов Сказка в Москве
В Москве снимут ограничения на работу аттракционов и парков культуры
Ная Ривера
СМИ: актриса из сериала "Хор" Ная Ривера пропала без вести
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время военного парада
Медведев рассказал, когда в последний раз ходил на рок-концерт
Сторп-кадр видео с птенцами фламинго, вылупившимися в Московском зоопарке
В Московском зоопарке вылупились птенцы розовых и красных фламинго
Британский певец и актер Гарри Стайлс
Гарри Стайлс записал расслабляющие аудиосказки
Интерьер главного здания Государственного исторического музея в Москве
Исторический музей выложил в Сеть более миллиона оцифрованных экспонатов
Концерт в пустом зале
Московская филармония завершает цикл трансляций "Домашний сезон"
Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, чем занимается его сын
Итальянский кинематографист Паоло Соррентино получил премию European Film Awards как лучший режиссер
СМИ узнали, Паоло Соррентино снимет фильм для Netflix
Девушка на приеме у стоматолога
Сохранить коллектив. Как стоматолог в Улан-Удэ спасает свое дело
Сейсмограф
У южных Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4
Депрессия
Японские ученые доказали, что причиной депрессии является вирус
Шоу Супердискотека 90-х c MTV в СК Олимпийский
Дело против Джигурды о нарушении карантина в Дивеево поступило в суд
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
07:54В Пензенской области число жертв COVID-19 достигло 60 человек
07:52Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:51В Индии число заболевших COVID-19 приблизилось к 800 тысячам человек
07:49В Хабаровском крае могут вернуть жесткие ограничения по COVID-19
07:48Тюменская область вышла в лидеры по индексу промпроизводства в январе-мае
07:46В Пензенской области продлили ограничения по коронавирусу
07:43В Москве Пушкинский музей открывается для посетителей
07:42В Доминикане число случаев COVID-19 превысило 40 тысяч
07:41В США создали группу по борьбе с кибермошенничеством
07:39В Москве откроется масштабная выставка о Нюрнбергском процессе
07:39В Кировской области один человек погиб при хлопке газа в жилом доме
07:39В Кузбассе число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 13
07:36В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Лента новостейМолния