Опубликован новый тизер второго сезона сериала "Пацаны"

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. На YouTube-канале платформы Amazon Prime опубликовали тизер трейлера второго сезона антисупергеройского сериала "Пацаны", основанного на комиксах Гарта Энниса и Дарика Робертсона.

В ролике зрители узнают, что главные герои находятся в розыске, охотятся на членов команды "Семерки" и пытаются дать отпор представителям корпорации "Vought". Шоураннеры добавили во второй сезон нового супергероя, поэтому "Пацанам" предстоит раздобыть информацию еще и о нем.

Ранее создатели шоу объявили , что премьера нового сезона, в который войдет восемь серий, состоится на видеосервисе Amazon 4 сентября. Три эпизода покажут сразу, а следующие будут выходить каждую следующую пятницу. Финальная серия появится на платформе 9 октября.