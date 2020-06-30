Стала известна дата премьеры второго сезона "Пацанов"

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Премьера второго сезона антисупергеройского сериала "Пацаны" запланирована на 4 сентября, сообщается на его официальной странице в Твиттере.

We've heard your fuckin' whining and moaning about "when is Season 2" so here you go. See you on September 4th, mates. #TheBoysAreBack pic.twitter.com/Q6aS2NvKKk — The Boys (@TheBoysTV) June 26, 2020

"Мы слышали, что вы страдали и жаловались, что не знаете, когда выйдет второй сезон, и вот, пожалуйста. Увидимся 4 сентября, ребята", — говорится в комментарии. Его сопровождает видео, в котором при помощи монтажа показана реакция супергероев из отряда "Семерка" на новость о премьере.

Во время онлайн-встречи на YouTube-канале Amazon с участием съемочной группы и актеров исполнительный продюсер сериала Эрик Крипке уточнил, что 4 сентября будут показаны сразу три серии, а оставшиеся пять будут выходить раз в неделю (до 9 октября).

Он пообещал, что второй сезон будет еще более "сумасшедшим, интенсивным, напряженным и эмоциональным".

В основе сериала брутальные комиксы Гарта Энниса, в которых отряд "Пацанов" сражается с отрядом зазнавшихся циничных супергероев "Семерка".

В Сети также появилось видео, в котором представлена новая героиня – Штормфронт (Ая Кэш), которая стремится сместить Хоумлендера, лидера "Семерки".