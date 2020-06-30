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Стала известна дата премьеры второго сезона "Пацанов"
Премьера второго сезона антисупергеройского сериала "Пацаны" запланирована на 4 сентября, сообщается на его официальной странице в Твиттере. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T05:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
кино и сериалы, новости культуры

Стала известна дата премьеры второго сезона "Пацанов"

03:26 30.06.2020 (обновлено: 05:14 30.06.2020)
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© Amazon Studios / Sony Pictures TelevisionКадр из сериала "Пацаны"
Кадр из сериала Пацаны
© Amazon Studios / Sony Pictures Television
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Премьера второго сезона антисупергеройского сериала "Пацаны" запланирована на 4 сентября, сообщается на его официальной странице в Твиттере.
"Мы слышали, что вы страдали и жаловались, что не знаете, когда выйдет второй сезон, и вот, пожалуйста. Увидимся 4 сентября, ребята", — говорится в комментарии. Его сопровождает видео, в котором при помощи монтажа показана реакция супергероев из отряда "Семерка" на новость о премьере.
Во время онлайн-встречи на YouTube-канале Amazon с участием съемочной группы и актеров исполнительный продюсер сериала Эрик Крипке уточнил, что 4 сентября будут показаны сразу три серии, а оставшиеся пять будут выходить раз в неделю (до 9 октября).
Он пообещал, что второй сезон будет еще более "сумасшедшим, интенсивным, напряженным и эмоциональным".
В основе сериала брутальные комиксы Гарта Энниса, в которых отряд "Пацанов" сражается с отрядом зазнавшихся циничных супергероев "Семерка".
В Сети также появилось видео, в котором представлена новая героиня – Штормфронт (Ая Кэш), которая стремится сместить Хоумлендера, лидера "Семерки".
В новом сезоне "Пацаны" (Хью, Молоко матери, Французик и Кимико) преследуемые законом и "Семеркой" пытаются вновь объединиться и дать бой корпорации Vought, поддерживающей супергероев.
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