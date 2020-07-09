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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки умерли 176 пациентов с коронавирусом
За сутки в России умерли 176 человек с коронавирусом, за все время - 10 843, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:40
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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В России за сутки умерли 176 пациентов с коронавирусом

10:40 09.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. За сутки в России умерли 176 человек с коронавирусом, за все время - 10 843, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 176 летальных случаев... За весь период по России умерло 10 843 человека", - говорится в сообщении.
В частности, 36 человек умерли в Санкт-Петербурге, 32 - в Москве, 14 - в Красноярском крае.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваКрасноярский крайСанкт-ПетербургОбщество
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