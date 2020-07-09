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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574097043.html
В Москве выявили 568 новых случаев COVID-19
Наибольшее число случаев COVID-19 в России за сутки зафиксировано в Москве - 568, Санкт-Петербурге - 292, Свердловской области - 276, сообщили журналистам в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:38
распространение нового коронавируса
ханты-мансийский автономный округ
москва
иркутская область
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https://ria.ru/20200709/1574096985.html
1
ханты-мансийский автономный округ
москва
иркутская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572844266_0:87:2800:1661_1400x0_80_0_0_ea63e87dbf148684981f987b2329313d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
ханты-мансийский автономный округ, москва, иркутская область

В Москве выявили 568 новых случаев COVID-19

10:38 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 в России за сутки зафиксировано в Москве - 568, Санкт-Петербурге - 292, Свердловской области - 276, сообщили журналистам в оперативном штаб по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва – 568, Санкт-Петербург - 292, Свердловская область - 276", - говорится в сообщении.
Также за сутки 265 случаев зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе, 243 - в Иркутской области, 224 - в Нижегородской области.
Наименьшее число случаев за сутки отмечено в Еврейской автономной области - пять, Севастополе - три, Чукотском автономном округе - один.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врачи
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Распространение нового коронавирусаХанты-Мансийский автономный округМоскваИркутская область
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